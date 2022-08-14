Ömer Fethi Gürer: "Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli" - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Fethi Gürer: "Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli"

14.08.2022 12:17
Ömer Fethi Gürer: "Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ilkokullarda bilgi teknolojileri ve yazılım alanıyla ilgili müfredata ders konulması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesine; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yer verildiğini belirtti. Özer'in yanıtını değerlendiren Gürer, “İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ilkokullarda bilgi teknolojileri ve yazılım alanıyla ilgili müfredata ders konulması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesine; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yer verildiğini belirtti. Özer'in yanıtını değerlendiren Gürer, "İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilgisayar ve yazılım derslerinin ilkokulda müfredata konarak ders olarak okutulması için bir planlama yapılmakta mıdır? Yeni öğretim döneminde böyle bir düzenleme sağlanacak mıdır" sorularına yanıt istemişti.

"ORTAOKUL 5 VE 6. SINIFLARDA ZORUNLU, 7 VE 8. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSE YER VERİLMİŞTİR"

Gürer'in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer alan; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, girişimcilik ve inisiyatif alma, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri esas alınmıştır. İlköğretim Kurumları (ilkokul ve ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesine göre; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra ilkokullarda da uygulanmak üzere 'Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı' hazırlanmış ve 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. İlkokul öğretim programına uygun olarak 1, 2, 3 ve 4. Seviye Öğretmen Rehberi ve Öğrenci Etkinlik Kitabı hazırlanmış ve EBA'da yayınlanmıştır. İlkokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretim Programı, sınıf öğretmenlerince serbest etkinlikler saatinde veya ders dışı zamanlarda gönüllülük esasına göre uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

"ROBOTLARI YÖNETECEK BEYİNLERİN DAHA İLKOKULDAN BU SÜRECE HAZIRLANMASINA İHTİYAÇ VAR"

Özer'in açıklamasını değerlendiren Gürer, "İlkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesi ve bu bağlamda ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması önemli, dünyanın Endüstri 5.0 geçtiği süreçte robotları yönetecek beyinlerin daha ilkokuldan bu sürece hazırlanmasına ihtiyaç var" dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı İSTANBUL BÜLTEN -1 İSTANBUL BÜLTEN -1
Kaynak: ANKA

milli eğitim bakanlığı, Ömer Fethi Gürer, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer: 'Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer: "Bilimsel Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Öncelikli Hale Getirilmesi Önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement