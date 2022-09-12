MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl ilk kez eğitime başlayan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Özer, 'Sizlerin sayesinde mesleki eğitimin Türkiye'de algısı çok değişiyor. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yurt dışına ihracatın yapıldığı lise türüne dönüştü. Hepinizi kutluyorum, başarılar diliyorum' dedi.

Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesindeki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencileri ve eğitimci kadrosuyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başladı. Okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Bakan Özer'e Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Demirören Medya yöneticileri eşlik etti.

'MEDYA ALANINDA EN DUAYEN İSİMLER YETİŞECEK'

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, "Sizlerin sayesinde mesleki eğitimin Türkiye'de algısı çok değişiyor. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yurt dışına ihracatın yapıldığı lise türüne dönüştü. Hepinizi kutluyorum. Ben de öğrenci olsam böyle bir ortamda eğitim yapmak isterdim. Hem sadece eğitim anlamında hem kültürel sermayenin gelişmesi anlamında. Hepinizi kutluyorum. Medya alanında en duayen isimlerin yetiştirileceği bir meslek lisesini eğitim sistemimize kavuşturmaktan mutluluk duyuyorum. Demirören Medya'nın çok değerli temsilcilerine, Yıldırım Bey'e, Meltem Hanıma çok teşekkür ederim. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİMLE İLGİLİ ALGI TÜRKİYE'DE ARTIK KIRILDI'

Sadece medya alanında değil, mesleki eğitimin tüm alanlarında sektörün içerisinde, dinamik öğrenme ortamlarında gençleri yetişeceklerini belirten Özer, 'Emeği geçen herkese, Demirören ailesine çok teşekkür ediyorum. Mesleki eğitimle ilgili algı Türkiye'de artık kırıldı, bir yere yerleşemeyen öğrencilerin gittiği okul değil artık. En başarılı öğrencilerin gittiği okul türüne dönüştü. Artık çok kaliteli eğitim alıyorlar. İş gücü piyasasının sahip olduğu becerilere sahip olarak sahip olarak mezun oluyorlar, üretiyorlar. İnovatif bir yaklaşımın olduğu bir kültürün içinde yetişiyorlar. Bu zamanla anlamında çok kritik bir döneme işaret yapıyor. İnşallah bu başarıyla birlikte mesleki eğitimin geçmiş, kötü günleri geride kalacak. Artık sektör Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele vererek, koşarak eğitimde çok güzel, başarı hikayeleri ortaya çıkartacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in açıklamalarına teşekkür eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ise "Bizler müteşekkiriz çünkü evlatlar yetişecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler. Sizlerin emeklerine biz teşekkür ediyoruz? dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ?Çok kısa zaman içerisinde sizin desteğiniz, Demirören ailesinin gayretleriyle bu noktaya geldi. Çok daha iyi noktaya gideceğine yürekten inanıyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun? diye konuştu.