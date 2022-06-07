Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kuran-ı Kerim'e tekme atıldığı görüntülere ilişkin ilk açıklama: Gerekli cezayı vereceğiz

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması infial yarattı. Antalya Valiliği, Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını ve adli sürecin devam ettiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı yaşananların ardından müfettişlerini görevlendirdi.

"HER TÜRLÜ İNCELEMEYİ YAPACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Özer Adıyaman Valiliği ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık hakkında şöyle konuştu: "Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı hem de biz MEB olarak müfettişimizi gönderdik. Gerekli olan her türlü incelemeyi yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmayı başlattı.

"GEREKLİ CEZAYI VERECEĞİZ"

Biz MEB olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken, bu şekilde yaklaşımı, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezayı vereceğiz.

"EĞİTİMDEKİ EKSİKLİKLERİ MASAYA YATIRACAĞIZ"

Eğitim sistemimiz çok büyük bir sistem. Bundan sonraki süreçte de buna benzer muhtemel vakaları önleyebilmek için çalışacağız. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya, çevreye, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini, bölgede ve dünyada iktidar sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken ona uygun şekilde gençliği nasıl yetiştiririz, bunun için eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir, bununla ilgili bu ay içerisinde organizasyon yapıp bunları çok kapsamlı şekilde masaya yatıracağız."