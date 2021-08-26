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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi

26.08.2021 07:26

İller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler için müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Kararda Bakan Özer,"2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler için atama hakkı tanındı.

BAKAN ÖZER "HAYIRLI OLSUN" DİYEREK PAYLAŞTI

Karar, "Bakan Özer'den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi" başlığı ile duyuruldu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

MAZERET ATAMASI NEDİR?

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve 'diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi

milli eğitim bakanlığı, Atama, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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