Bakan Özer'den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" - Son Dakika
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Bakan Özer'den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek"

03.06.2022 12:07

Bakan Özer'den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler.

Bakan Özer'den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz"

ÇANKIRI - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Burada LGS ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi pazar günü liselere yerleştirme LGS kapsamında sınav yapacağız. Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanması için çok kapsamlı destek verdik. Sadece öğretici sorular değil, yardımcı kaynaklarla da. Öğrencilerimize çok daha kapsamlı destekle vermeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz. Sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını öğrenciler masalarında bulmayacaklar. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunda tamamen ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Özer, "Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin öğrencilerimizin sorunlarını teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" diye konuştu.

Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek
Bakan Özer'den LGS açıklaması: Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek

YORUMLAR
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İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer'den LGS açıklaması: 'Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer'den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" - Son Dakika
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