- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz"

Bakan Özer: "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"

Vali Ali Yerlikaya: "18-25 arası her iki kişiden biri aşılı"

İSTANBUL - Şile'de yapımı tamamlanan Necda Moralıgil Okulu'nun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Bakan Özer, korona virüs sürecinde yeniden başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz" dedi.

Şile'nin Karadeniz kıyısında yer alan Doğancılı Mahallesinde, toplamda 10 bin 453 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Necda Moralıgil Okulu'nun açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şile'de eğitim kalitesini ve standartlarını yükselten okul bünyesinde 3 anasınıfı, 8 ilkokul sınıfı, 8 ortaokul sınıfı, 9 laboratuvar, 340 kişilik konferans salonu, revir, kapalı spor salonu, sosyal donatı alanları, modern kütüphane, basketbol sahası ve halı saha barındırıyor. Son teknolojik sistemler ile donatılmış kampüste Müzik Atölyesi, Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (Fetemm) Atölyesi, Zeka Oyunları Sınıfı ve Yaşam Becerileri Atölyesinin yanı sıra özel gereksinimli öğrenciler için rampalar bulunmakla birlikte, görme engelli öğrenciler için de zemin işaretleri bulunuyor.

Düzenlenen açılış konuşmasının ardından Bakan Özer okul içerisinde gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programında konuşan Bakan Özer korona virüs sürecinde okullarda yeniden başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalarda da bulundu.

"Dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz"

Okulun açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbul'umuzun Karadeniz ile buluştuğu bu noktada sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duymaktayım. 2020 Mart ayından itibaren tüm dünya korona virüs sürecini yaşamaya devam ediyor. Bu süreçte en fazla etkilenen eğitim sektörü oldu. Kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimi, dijital platformlar aracılığıyla bir süre tamamlanmaya çalıştık. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okul öğrencilerin psikososyal gelişimlerini, spor ve daha birçok anlamda kendini tamamladığı bir mekandır. Yüz yüze eğitimin yerini tutacak herhangi bir eğitim şekli yoktur. Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz. Yüz yüze eğitimi maksimum seviyede devam ettirmek için okul bazlı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar dahilinde bazı sınıflar vaka durumuna göre eğitime 14 gün ara veriyor. O süreçte dijital anlamda eğitime devam ediyoruz. Gelinen nokta umut verici. Eğitim alanında ciddi yatırımlar var. 1.2 milyon öğretmenin 700 bini son 19 yılda atandı. Hükümetimiz çocukların eğitime erişimleri noktasında sonuna kadar destek vermeye devam ediyor. Göreve geldikten sonra ilk toplantıda eğitimi nasıl daha kaliteli hale getirebileceğimiz yönünde toplantılar gerçekleştirdik" diye konuştu.

"18-25 arası her iki kişiden biri aşılı"

Programa katılım sağlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okullarda depreme yönelik önlemlerin arttırıldığını belirterek, "Şilemiz yeşil ile mavinin buluştuğu bir yer. Şile İstanbul un en şirin ilçelerinden biri. Yahya Kemal'in şiirlerinde belirttiği gibi. Böyle güzel bir ilçeye böyle güzel bir okul yaraşırdı. Uzun süredir korona virüs ile mücadele ediyoruz. Artık gelinen noktada aşı ile elde ettiğimiz bir kozumuz var. Eğitim ve öğretimde uzaktan eğitim modellerinin pek çoğunu Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından koordineli bir şekilde özveriyle tamamladık. Bu süreçte veli ve öğrencilerimize sabırlarından dolayı teşekkür ederim. İstanbul da 2 milyon 761 bin öğrencimiz var. Geçtiğimiz haftalarda okullarda ders başı yaptılar.

İstanbul İlk Sağlık Müdürlüğü'müzden aldığım bilgiye göre, 19 Eylül itibariyle İstanbul'da salgınla mücadelede ilk doz aşı olanların ortalaması yüzde 83. Bu umut veren bir rakam. Bu süreçte maske sosyal mesafe ve temizlik kuralını unutmadan aşılarımızı da muhakkak olacağız. İstanbul'da 18-25 gençlerimizden her iki kişiden biri aşılanmış. Gençlerimiz eğitimden geriye kalmamak için aşıya inanıyor ve gerekeni yapıyor. 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla depremde yaşadığımız acılar tekrar etmesin diye İPKB'yi kurdu. Bu çatı altında okulların depreme yönelik durumları test edildi. Çıkan sonuçlara göre güçlendirilmesi gereken okullar yenilendi. Bazıları ise komple yıkılarak yeniden yapıldı. 356 okulu yıkıp yeniden yaptık. Yeni binalarda 5188 derslik daha fazla yaptık" dedi.

Programda konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Bir tarafımızda Karadeniz'in eşsiz manzarası diğer taraftan yeşil ve mavinin buluştuğu bir yer Şile. Sayın Valimizin yapımı sürecinde yakından ilgilendiği bir okul burası. Bu okulumuz depreme karşı yeniden yapılarak bugün tekrardan hizmete sunuldu. 3 anaokulu, 8 tane ilköğretim sınıfı, 8 tane ortaöğretim sınıfı ve 9 tane de laboratuvar alanından oluşan muhteşem bir eser. Şimdiden öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Bizim gençlik yıllarımızdaki okullara bakıp bugünü kıyasladığımızda nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz. Bu sebeple başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çalışmaları yürüten Valiliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.