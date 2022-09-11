Milli Eğitim Bakanı Özer: "20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı"

11.09.2022 11:44
Milli Eğitim Bakanı Özer: "20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları" üçüncü raporuna göre, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldığını belirterek, "Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 68'e çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları" üçüncü raporuna göre, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldığını belirterek, "Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 68'e çıktı. Daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Milli Eğitim Şurası sonrasında atılan adımlar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkiyi değerlendiren üçüncü rapor yayımlandı.

1-3 Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" temaları ele alınmış, Milli Eğitim Bakanı Özer'in başkanlığındaki genel kurula getirilen 124 maddenin 107'si oy birliği, 17'si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Genel kurula gelen 4 önerinin ise 2'si oy çokluğu, 2'si oy birliği ile kabul edilmişti. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliğiyle kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, bakanlığın web sayfasında erişime açılan "Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları" üçüncü raporuna göre şurada konulan hedeflere yaklaşıldığını ifade etti.

Şura sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlatan Özer, kararlara ilişkin süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan ilk raporda, bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema temel eğitimde fırsat eşitliği. Diğer temalarda da bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi."

Özer, raporda bakanlık politikalarının, eğitim paydaşlarının görüşlerini daha fazla yansıttığına dikkat çekildiğini belirtti.

Mevcut politikalarda koyulan hedeflere yaklaşılıyor

Raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları arasındaki bağ değerlendirilirken bir yandan bakanlığın ana politika alanlarında aldığı mesafenin ortaya konulduğunu bildiren Bakan Özer, "Okul öncesinde hedeflenen okullaşma oranlarına ulaşmak için gereken yatırımlar, okullar arasındaki imkan farklarının azaltılması için sürdürülen projeler, öğretmen eğitiminde getirilen yeni yaklaşımın sonuçları ve mesleki eğitimde sürdürülen paradigma değişiminin güncel çıktıları sunuldu. Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: '20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı' - Son Dakika

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