Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu - Son Dakika
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Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu

15.11.2022 12:08

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay ziyareti esnasında atama bekleyen bir öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir çiçekle ileten öğretmenin verdiği çiçeği kabul etmeyen Bakan Özer'in verdiği tepkiye ilişkin görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Hatay'a gitti. İl merkezindeki ziyaretler ve eğitim değerlendirme toplantısının ardından Kırıkhan'da yapılacak olan Fen Lisesi'nin Temel Atma Törenine katılan Bakan Özer, program kapsamında İskenderun'da İl Milli Eğitim, İlçe Müdürleri ve Resmi Okul Müdürleri İle birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nı da gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Bakan Özer'in şehirdeki ziyaretleri sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENİN UZATTIĞI ÇİÇEĞİ KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmeyen Bakan Özer'in atama beklediğini ifade eden genç öğretmenin sözlerine verdiği tepki ise gündem oldu.

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Son Dakika Güncel Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu - Son Dakika
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