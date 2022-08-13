Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı

13.08.2022 12:58
Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, bu yıl 4 alanda yaz okulunu tüm öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Bilim ve sanat başlığı altında 2 yaz okulu açtıklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Ayı zamanda matematik seferberliği kapsamında da yaz okulu açtık. Burada 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa öğrencilerimizin yararlanabileceği şekilde bir dizayn yaptık. Bir de İngilizce ile ilgili 81 ilimiz ve 922 ilçemizde yaz okulları açtık. Burada da aynı matematik seferberliğinde olduğu gibi 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerimizi yaz okuluna kabul ettik. Hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencimiz eğitim alıyor."

Özer, yaz okulları tamamlandığında sürecin değerlendirileceğini ve uygulamanın gelecek eğitim öğretim yılından sonra kapsamının genişletilerek devam edeceğini kaydetti.

Yaz okullarındaki eğitim

Açıklamada, yaz okullarıyla bir yandan öğrencilerin yaz aylarında verimli ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanırken, diğer yandan Kovid-19 süresince oluşan öğrenme kayıplarının telafi edildiği belirtildi.

Matematik yaz okullarının, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldığı ifade edilerek, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yaz okullarındaki eğitim programının, eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri ile planlandığı kaydedildi.

İngilizce yaz okullarının ise Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta, 327 bin 104 öğrenciyle başladığı belirtilerek, ilk kez açılan matematik ve İngilizce yaz okullarında ülke genelinde 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrencinin eğitim gördüğü vurgulandı.

Bu yıl ilk kez tüm öğrencilere açılan BİLSEM yaz okullarında da 55 farklı atölyede etkinliklerin hazırlandığı bildirilerek, yaratıcı yazarlık, akıl oyunları, müzik, düşünme eğitimi, erdem atölyesi, görsel sanatlar, havacılık, uzay, modern fizik, robotik gibi alanlarda atölyelerin öğrencilerle buluştuğuna işaret edildi.

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek' Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da eğitim yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da eğitim yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement