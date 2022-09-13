Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi

13.09.2022 12:33

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dün atanamayan öğretmenlerle buluşmasında "Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim, mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı ifade edilirken "Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır." sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün sabah yeni eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ne gitti.

İDDİA

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberinde, Özer'in burada atanamayan öğretmenleri dinlediği ve onlara "Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim, mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: AÇIKLAMA BEKLİYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin hemen bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Dünden beri Milli Eğitim Bakanı'nın ataması yapılmayan öğretmenlere ''çok ağladınız'' dediği konusunda açıklama bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"İNCİTİCİ BİR İFADE KULLANILMAMIŞTIR"

Söz konusu iddia sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun? CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun? MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır

Mahmut Özer, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere 'Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' dediği iddiası reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
11:31 Ameliyatta dikiş atmak isteyen doktor, 67 denemenin sonunda sağlam ipi buldu! İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı
11:20 Bakan Varank, Twitter hesabından 2002 ile 2021 yıllarında beyaz eşya satış adetlerini yayınladı! Muhalifler çılgına döndü
11:18 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 12:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement