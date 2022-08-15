Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Hasan Celal Güzel, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özer: 'İnşallah kültür tarihi dersimizi de müfredatla buluşturacağız' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.