Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
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Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılışında konuştu. (4)
Kaynak: AA
İmam Hatip Liseleri, Hasan Celal Güzel, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Özer: 'İnşallah kültür tarihi dersimizi de müfredatla buluşturacağız' - Son Dakika
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