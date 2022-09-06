BAKAN ÖZER:  İSTANBUL'DA YÖNETİCİ AKADEMİSİ AÇTIK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbul'da yönetici akademisi açtık. Türkiye'nin tüm okul yöneticilerini İstanbul'a getiriyoruz. Bundan sonraki ilk müdürler toplantısında, kıymetli öğretmenimizi de davet edeceğiz." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenyurt'ta bulunan bir metal fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve meslek merkezi öğrencileri ile buluştu. Esenyurt'taki bir lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Özer, daha sonra 41 sene sınıf öğretmenliği yapan emekli öğretmen Kemalettin Çelik'in(65) Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki evini yeni atanan 4 öğretmenle ziyaret etti.

"ÖĞRETMENLİĞİN EMEKLİLİĞİ OLMAZ"

Bakan Özer, "Bugün burada Esenyurt'ta, 41 yıl eğitim hizmeti verip emekli olmuş öğretmenimizle, İstanbul'a yeni atanan ve Esenyurt'ta görev yapan 4 öğretmenimizle bir aradayız. Ben kıymetli öğretmenize gençlerimizin yetişmesinde emeklerinden dolayı, fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Elbette öğretmenimizin yeni başlayacak öğretmenlere söyleyeceği çok şey var. Biz emekli öğretmenlerimizle, genç öğretmenlerimizi ne kadar sık buluşturabilirsek, o kıymetli deneyimlerin de genç öğretmenlerimize aktarılması anlamında çok önemli bir deneyim paylaşımına fırsat veririz. İstanbul'da yönetici akademisi açtık. Türkiye'nin tüm okul yöneticilerini İstanbul'a getiriyoruz. Bundan sonraki ilk müdürler toplantısında, kıymetli öğretmenimizi de davet edeceğiz. Bundan sonra da emekli olan okul yöneticilerini ve öğretmenlerimizi o eğitimler içerisinde aktif olarak davet edeceğiz. Gerçekten çok büyük emek ve deneyimler var, bu deneyimlerin genç kardeşlerimize aktarılması çok önemli. Öğretmenliğin emekliliği olmaz" dedi.

"YENİ MESLEĞE BAŞLAYAN ARKADAŞLARIM; MESLEĞİNİZİ SEVİN" Bakan Özer, emekli öğretmen Kemalettin Çelik'ten yeni atanan öğretmenlerle deneyimlerini paylaşmasını istedi. Öğretmenlere tavsiyeleri bulunan emekli öğretmen Kemalettin Çelik, "Yeni mesleğe başlayan arkadaşlarıma şunu söylüyorum, ne olursunuz çocuğu sevin, mesleğinizi sevin, mesleğinizi geliştirmeye çalışın, öğrenin, eksiklerinizi tamamlayın. Göreceksiniz ki her şey çok mutlu ve çok güzel olacaktır." diye konuştu.

- İstanbul