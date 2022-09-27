Milli Eğitim Bakanı Özer, kütüphane açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var. Yıl sonuna kadar kitap sayımızı 100 milyona çıkartacağız." dedi.

Bakan Özer, İstanbul Anadolu Lisesi Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, isminin kütüphaneye verilmesine lütfettiği için şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e teşekkür etti.

Bakiler'in uzun yıllardır Türkçenin, kültürün taşıyıcısı olarak güçlü hale getirilmesi noktasında büyük emekler verdiğini, bu yolda büyük çileler çektiğini aktaran Özer, gençlerin, öğretmenlerin ve vatandaşların Türkçeyi çok daha iyi kullanabilmesi için bakanlık olarak elinden gelen çabayı sarf ettiklerini dile getirdi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönemde 3 dile ağırlık verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi Türkçe, ikincisi matematik. Şükür matematiğin de bir dil olduğuna inanıyorum. Bir insanın yaşamla ilişkisini rasyonel bir zeminde kurgulama imkanı veren enstrümanlar içermektedir. Üçüncüsü de bir yabancı dil. Ama bunların ilk çıkış noktası mutlaka Türkçe. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin, yavrularımızın Türkçenin zengin sözcük dağarcığıyla o kültürüyle tanışmaları için her türlü imkanı seferber etmeye çalışıyoruz."

"Tüm okullarda artık kütüphane var"

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasının önemine değindi.

2021 yılının sonunda Türkiye'nin şehirlerinde, köylerinde, ilçelerindeki tüm okullarda artık kütüphane olduğunu söyleyen Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Bir günde 272 kütüphane. Gerçekten bu bir rekor. Artık gönül rahatlığıyla diyoruz ki kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz yok. Nereye giderseniz gidelim. Sadece bunu yapmadık. Aynı zamanda hem mevcut kütüphanelerimizin hem de yeni açmış olduğumuz kütüphanelerin içeriğini zenginleştirdik. Bu projeyi başlatmadan önce kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Şu anda kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var. Yıl sonuna kadar kitap sayımızı 100 milyona çıkartacağız."

Kültür ve bilim insanlarının mümkün olduğu kadar okullarda ayda bir kere öğrencilerle bir araya gelip yol göstermesi önerisinde bulunan Özer, Alev Alatlı, Mustafa Kutlu, İhsan Fazlıoğlu ve Erhan Afyoncu gibi birçok alandaki bilim insanlarını okullarla buluşturduklarını kaydetti.

Özer, öğretmenlerin de kütüphanelerde vakit geçirmesini istediklerini dile getirerek, "Kütüphaneleri okullarımızın kalbi haline getirdiğimiz zaman gençlerimizin okumayla ilgili hiçbir problemleri olmadığını, aslında gençlerimizin yetişkinlerden çok daha fazla okuduklarını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Özer, Yavuz Bülent Bakiler'e sağlıklı ve nice uzun ömürler dileyerek, "İnşallah koronavirüsün etkisini atlatıp Mehmet Akif Ersoy'la ilgili o özlemle yazmak istediği eseri hızlı bir şekilde hazırlar ve biz de okuma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki kütüphanelerdeki kitap sayısı 5,5 milyona ulaştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda şehirlerin imarı kadar, kültürel gelişmişliklerinin de önemli olduğunu vurgulayarak, bunun okullar ve kütüphanelerle mümkün olduğunu kaydetti.

Öğrencilere yeni kütüphaneler kazandırdıklarını aktaran Yerlikaya, "Sayın Bakanımız Mahmut Özer Hocamızın 'Kütüphanesiz okul kalmasın' talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İstanbul'umuzda artık kütüphanesiz okul kalmadı. 61 halk kütüphanesi bulunan kültür ve medeniyetimizin yaşayan hazinesi İstanbul'umuza sadece geçen yılın ekim ayından itibaren 703 kütüphane kazandırıldı. Kütüphanelerimizde 3 milyon 130 bin olan kitap sayımız ise 5,5 milyona ulaştı." şeklinde konuştu.

Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler de konuşmasında, gençlere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bakiler, 1955'te hukuk fakültesine okuduğu dönemde, toplum karşısında, kağıda bakmadan konuşurken zorluk çektiğini dile getirerek, bu durumdan kurtulmak için Namık Kemal'in "Biz kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşuruz. Hafızamızda yeterli miktarda kelime olmadan söz söylememiz mümkün değildir." sözünü hatırlattı. Bakiler, çok okuma ve kelime dağarcığının artırılması önerisinde bulundu.

Türkiye'nin yaklaşık 70 şehrinde konferanslara katılarak Mehmet Akif Ersoy konulu konuşmalar yaptığını dile getiren Bakiler, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmasıyla ilgili kitap yazmayı düşündüğünü ancak koronavirüs nedeniyle bunu yapamadığını anlattı.

Konuşmasının ardından Bakiler, kitabından şiirler okudu.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, okul hayatına yönelik başarılarını gösteren diplomasını Bakiler'e hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Özer ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.