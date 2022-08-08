MEB Bakanı Özer: LGS'de öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti - Son Dakika
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MEB Bakanı Özer: LGS'de öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti

08.08.2022 09:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında esas 2'nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti" dedi.

LGS'de yerleştirmeye esas 2. nakil sonucu açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 97'si istediği okula yerleşmiş oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan 1'inci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

2'nci nakil tercihlerinin de 1- 5 Ağustos'ta alındığını anımsatan Özer, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"19 AĞUSTOS İTİBARIYLA TÜM ÖĞRENCİLER YERLEŞECEK"

Ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, 2 nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9- 17 Ağustos'ta alınacağı ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar" dedi.

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Kaynak: DHA

Mahmut Özer, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB Bakanı Özer: LGS'de öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB Bakanı Özer: LGS'de öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti - Son Dakika
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