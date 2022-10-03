Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

03.10.2022 13:44
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın vefat eden annesi Fatma Yılmaz'ın Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın vefat eden annesi Fatma Yılmaz'ın Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz için ilçe meydanında tören düzenlendi.

Törene Nazif Yılmaz ve ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, annesinin 40'lı yaşlarda eşini, 50'li yaşlarda evladını kaybettiğini, bunlara rağmen tevekkülünü, sabrını, imanını her zaman koruduğunu dile getirdi.

Yılmaz, cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatma Yılmaz'ın naaşı, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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Son dakika haber! Bakan Özer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın annesinin cenazesine katıldı Son dakika haber! Bakan Özer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın annesinin cenazesine katıldı Kayseri yerel haberi: Bakan Özer, Kayseri'de cenaze namazına katıldı Kayseri yerel haberi: Bakan Özer, Kayseri'de cenaze namazına katıldı
Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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