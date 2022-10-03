Törene Nazif Yılmaz ve ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek , Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu , Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın , Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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