Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü Açıklaması

27.07.2022 14:01
Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemdeki en büyük hedefimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını, 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemdeki en büyük hedefimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını, 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmak. Bu amaçla ciddi bir hamleye giriştik." dedi.

Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, KKTC'nin istikrar ve refahını artırmaya yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'deki eğitim sisteminde bugüne kadar yapılanları anlatan Özer, mesleki eğitim kurumlarının patent ve üretim konularında büyük atılımlara imza attığını belirtti. Özer, bu alanda KKTC ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını bildirdi.

"En büyük önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek"

Öğretmen eğitimlerinde kapsayıcılığı ve niteliği artırarak yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini ifade eden Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaştığını hatırlattı.

Mahmut Özer, kanunla öğretmenlerin kariyerlerine ve özlük haklarındaki iyileştirmeye yönelik bir mekanizmanın eğitim sistemi içerisine dahil edildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin sürdüğünü anlatan Özer, 2022'de tüm öğretmenlerin en az 120 saatlik bir eğitimden geçmelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için de çaba gösterdiklerini dile getiren Özer, "Eğitim sistemindeki başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı. Eğitim sistemimiz, son 20 yılda toplumsal talepleri dikkate alan bir eğitim sistemi haline geldi. En büyük önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek." dedi.

"758 bağımsız anaokulunu hizmete aldık"

Eğitim sistemindeki tüm öğrencilerin nitelikli eğitime erişilebilirliğini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Bakan Özer, hayata geçirdikleri projelerden birinin okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını artırmak olduğunu belirtti.

Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlkokul, ortaokul, lisede ve yükseköğretimdeki okullaşma oranı artırılırken okul öncesi eğitimde istediğimiz oranda iyileştirme sağlayamadık. Sadece 5 yaş grubunda ciddi oranda iyileşme sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemdeki en büyük hedefimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını, 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmak. Bu amaçla ciddi bir hamleye giriştik. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2 bin 872 bağımsız anaokulu varken 2022 yılında hedefimiz 3 bin anaokulunu hizmete sunmak. Böylece 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e, 4 yaştakini yüzde 70'e, 3 yaştakini de yüzde 50'ye ulaştırmak. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik bir şey. Bu süreç başarılı şekilde devam ediyor. Şu an itibarıyla 758 bağımsız anaokulunu hizmete aldık."

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Bakan Özer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığını kendi bakanlıklarından ayrı görmediklerini, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, Türkiye'de olan imkanların KKTC'de de olması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Bakanlar Özer ve Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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