Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. (3)
"(Kovid-19 sürecinde mesleki eğitim) Biz o süreçte sadece toplumun ihtiyacını ve toplumun o süreci en az travmayla atlatmasına katkıda bulunmadık"
"Aynı zamanda 28 Şubat sürecinin katsayı uygulamasının mesleki eğitim camiasına tattırmış olduğu o özgüven kaybını tekrar ayağa kaldırmış olduk"
"İşte bu süreç mesleki eğitimin ne kadar kritik olduğunu bize öğretti"
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 sürecinde mesleki eğitim) Bu süreç mesleki eğitimin ne kadar kritik olduğunu bize öğretti' - Son Dakika