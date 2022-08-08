Milli Eğitim Bakanı Özer: "Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir"

08.08.2022 12:06

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı (2)"Zaman zaman kamuoyunda Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim okulları fabrika mıdır, üretim yeri midir diye tartışmalar oluyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı (2)

"Zaman zaman kamuoyunda Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim okulları fabrika mıdır, üretim yeri midir diye tartışmalar oluyor. Bizim üretimle ilgili bir derdimiz yok kıymetli arkadaşlar, bizim eğitimle ilgili bir derdimiz var"

"Eğitimi de modern yaklaşımları, eğitim yaklaşımlarını gördüğümüz gibi, aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir. Kalıcı olan öğrenme budur"

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir" - Son Dakika
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