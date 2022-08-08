Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yapmak istediğimiz şey, nitelikli insan kaynağını yetiştirerek ülkemizin çok daha güçlü olmasını sağlamak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı (6)
"Yapmak istediğimiz şey bu. Ülkemizin kalkınma hamlesine, gerek duyulan insan kaynağını, nitelikli insan kaynağını yetiştirerek ülkemizin çok daha güçlü olmasını sağlamak ve toplumun refah seviyesini artırmasında önemli pay sahibi olabilmek"
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