Bakan Özer: "İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer: "İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak"

19.08.2022 14:08
Bakan Özer: "İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Nevşehir'de yaptığı açıklamada bu yıl ilk defa yardımcı kaynakların da öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Nevşehir'de yaptığı açıklamada bu yıl ilk defa yardımcı kaynakların da öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Nevşehir'de gezi ve incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti. Bakan Özer daha sonra Valilik Toplantı Salonunda yapılan Nevşehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapın Bakan Özer; "Eğitimin gelmiş olduğu mevcut noktayı değerlendirme hem de eğitimin kalitesini artırmayla ilgili o ilin ihtiyacı olan ne gibi yatırımlar var. Bugün altmış birinci ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu bir sene içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte verimli bir yıl geçirdik. Bugün Nevşehir'de olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Bakan Özer; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Nevşehir'de yatırımlarımız 2022 yılı programımızdaki yatırımlarımızın tamamı 82 milyonluk bir bütçeye sahipti. Bugünkü değerlendirmemizde, Nevşehir'e 178 milyonluk ilave yatırım yapmayı, dolayısıyla Nevşehir'e 2022 yatırım bütçesini 260 milyona çıkartma kararı aldık. Mevcut yatırımdan daha fazla artış sağlayarak çok daha iyi bir yerlere getirdik. Anaokulundan lisesine kadar, ikili öğretimde dahil olmak üzere hiçbir problemi olmayan bir ilimiz. Bu ilave yatırımlar kapsamında yık yap programında iki okulumuz kalmış. O iki okulu da yatırıma almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu döne en fazla ağırlık verdiğimiz politikalardan birisi de okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yükseltmek" diyen Bakan Özer, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulunu ve 40 bin tane ana sınıfını eğitim sistemine kavuşturmak için yola çıktık. Şu ana kadar bin 100 ana okulu hizmete soruldu. On ay gibi kısa sürede böylesine kapsamlı bir eğitim yatırımı gerçekten büyük bir şans. Tüm Türkiye'de bu süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Nevşehir'de okullaşma oranı da yüzde doksan sekizlerde. Bu sene okullarımızın 2022-23 eğitim yılına hazırlıklı girmesi için büyük onarımları düşük onarımları tüm illerimizde bu imkanı aktif kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Büyük onarım ihtiyacı duyulan her noktayı tamamlayıp eğitim öğretime, çocuklarımıza çok daha sorunları çözülmüş, çok daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Tüm Türkiye'de doğalgaza erişimi olup da dönüşümü olmayan hiçbir okul kalmaması için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da ücretsiz kitap dağıtımı devam edecek. Bu senede de ilk defa yardımcı kaynakları da göndermeye başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamış olduğu 12 eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklarda hazır olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızın ihtiyacını karşılama ve her ilimizdeki yavrularımızın ve gençlerimizin nitelikli eğite erişmeleri ile ilgili eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Asım Çapacı/İHA)

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması Açıklaması BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR ÜLKEMİZE 3 BİN YENİ ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR ÜLKEMİZE 3 BİN YENİ ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, İnci Sezer Becel, Mahmut Özer, Nevşehir, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer: "İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement