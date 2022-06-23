Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık"

23.06.2022 18:18

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık" Bakan Mahmut Özer, "750 anaokulu ve 9 bin anasınıfını hizmete kavuşturduk" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık"

Bakan Mahmut Özer, "750 anaokulu ve 9 bin anasınıfını hizmete kavuşturduk"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Özer, "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık" dedi. Beş yaştaki okullaşmanın önemine de dikkat çeken Özer, "750 anaokulu ve 9 bin anasınıfını hizmete kavuşturduk" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde İstanbul'daki resmi okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıya Bakan Mahmut Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Bu dönemdeki ana hedeflerinin okulların tüm ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyleyen Özer, bu anlamda 1 milyar TL'nin genel müdürlüklere aktarıldığını ifade etti. Özer, 5 yaştaki eğitimin önemine dikkat çekerek, yüzde 78 olan okullaşma oranının yüzde 98'e çıkartıldığını belirtti.

"750 anaokulu ve 9 bin anasınıfını hizmete kavuşturduk"

Beş yaştaki okullaşma oranının kısa sürede artırıldığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "750 tane anaokulunu ve 9 bin tane anasınıfını hizmete kavuşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den kısa sürede, 6 ayda, yüzde 92'ye çıktı. İstanbul'da 6 Ağustos 2021'de 5 yaştaki okullaşma oran yüzde 45'ti. Türkiye ortalamasının bile çok altındaydı. Onun için İstanbul'a ağırlık vererek bu 3 binin bin tanesini İstanbul'a yapma kararına vardık. Bununla ilgili yatırımlarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu an itibarıyla İstanbul'un yüzde 45 olan 5 yaş okullaşma oranı yüzde 75'e çıktı" dedi.

"1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık"

Bu dönemdeki ana hedeflerinin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu söyleyen Bakan Özer, "2021 yılında okullara gönderdiğimiz para 8,7 milyar TL. Okullarımızın temizlik, kırtasiye malzemelerini de küçük onarım ve büyük onarımlarını da yapabilecek gücümüz ve bütçemiz var. İstanbul'umuzda tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık. İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden başlayarak, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt içinde bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Temizlikle ilgili de İnşallah yakında sizlere farklı açılımlarla nasıl destek olacağımızı da göstereceğiz. Nasıl ki bu sene 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlamadan temizlik elemanlarını göndermişsek, bu sene de İnşallah İstanbul'u merkez alarak temizlikle ilgili problemi çözecek mekanizmayı yakında açıklayacağız" diye konuştu.

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Bakan Özer: Okullarımızın ihtiyaçları için 1 Milyar TL'yi aktardık Bakan Özer: Okullarımızın ihtiyaçları için 1 Milyar TL'yi aktardık Bakan Özer, HKÜ'nün mezuniyet törenine katıldı Bakan Özer, HKÜ'nün mezuniyet törenine katıldı
Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okullarımızın ihtiyaçları için genel müdürlüklere 1 milyar TL aktardık" - Son Dakika
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