Bakan Özer, uyum eğitiminin ilk gününde veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özer, uyum eğitiminin ilk gününde veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

05.09.2022 11:16

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarına işaret ederek, "Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcıyla ilgili 3,1 milyar lira okullara bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarına işaret ederek, "Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcıyla ilgili 3,1 milyar lira okullara bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok." dedi.

Bakan Özer, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların uyum eğitiminin ilk gününde, Ankara Çankaya Hamdullah Suphi İlkokulunu ziyaret etti.

Uyum eğitimi programı kapsamında veliler için düzenlenen seminerlere katılan Özer, bugünkü seminerlerin ardından yarın öğrenci ve velilerin okullara birlikte geleceğini anlattı.

Öğretmenlere "Heyecanlı mısınız?" diye soran Bakan Özer, "Çok." yanıtını alınca okulların ülkenin geleceğini oluşturacak nesilleri yetiştirdiğini, okul ikliminin zenginleştirilmesinin gelecek için yapılan en iyi yatırım olduğunu söyledi.

Bu yıl anaokullarının sayısını artırdıklarını ve 1407 yeni anaokulu ile 10 bin 200 yeni anasınıfı açtıklarını anlatan Özer, "Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yaptık. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik. Çünkü okul öncesi eğitime devam eden bir çocukla hiç devam etmeyen bir çocuk birinci sınıfa geldiği zaman ciddi başarı farkı ortaya çıkıyor. Bunu minimize etmek için bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye'nin her noktasına kazandıracağız." diye konuştu.

Temizlik görevlileri işlerinin başında

Bu yıl ilk defa özellikle temel eğitim düzeyindeki okullara gönderilen bütçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özer, bu bütçeyle artık okulların, velilerden eğitim malzemesindeki eksikliklerin giderilmesi yönünde talepte bulunmayacağını ifade etti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler (veliler) okullarla, sadece çocuklarımız daha nasıl kaliteli eğitim alabilir, imkanlar nasıl zenginleştirilebilir ve okullarımızı daha iyi noktaya hasıl getirebiliriz konularını konuşuyor olacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcıyla ilgili 3,1 milyar lira okullara bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok. Şu ana kadar okullarımız tarafından harcanan miktar 1 milyar. Yani 2,1 milyar lira okulların bütçesinde duruyor. Bütçeyi okullarımız, temizlik malzemeleri, kırtasiye, küçük onarım, öğretim materyalleri ve laboratuvarları kurmak için kullanacaklar."

Geçen yıllarda okullardaki temizlik çalışanlarının ekim ayının ortalarında göreve başladığını dile getiren Özer, 60 bin temizlik görevlisinin görevi başında olduğunu belirtti.

Velilerin çok heyecanlı olduklarını aktarması üzerine Bakan Özer, "Biz de çok heyecanlıyız." diyerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında yaz aylarını çok yoğun geçirdiklerini anlattı.

Yüz yüze eğitim kararlılığı

Bu sene ders kitapları ve yardımcı ders kaynaklarının da öğrencilere ücretsiz ulaştırıldığını ifade eden Özer, "Bu dönem çok daha verimli, nitelikli olacak. Geçen sene yüz yüze eğitime devam ettiğimiz gibi bu sene de kararlı bir şekilde bu süreçleri sizlerin de desteğiyle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Okula uyum velilerle başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerlerle başlatıldı.

Bakanlık bu yıl ilk defa 5-9 Eylül'deki uyum sürecinde çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı bugün, tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriliyor.

Öğretmenler, bu toplantıda okul ortamı, eğitim öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendiriliyor. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alıyor.

İkinci gün öğrenciler velileriyle okula gelecek

Uyum eğitiminin ikinci günü yarın ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf ve okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla katılacak.

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak.

Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Çankaya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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