Bakan Özer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dernek ve federasyon başkanlarını kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezlerin bağlı bulunduğu dernek ve federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Özer, özel gereksinimli bireylerin daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını kaydederek, "Özel eğitime ihtiyacı olan, rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklarımızın nasıl daha nitelikli eğitim almasını sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bakanlık olarak hem Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz hem de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz sizlerle yoğun istişare halinde çalışıyor. Biz de arkadaşlarımızın sizlerle yapmış olduğu toplantılar sonucundaki raporları değerlendirerek süreçleri nasıl iyileştirebiliriz, çalışma koşullarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini belirten Özer, "Özellikle birden fazla engeli olan çocuklarımızın daha fazla ders saatiyle süreçlerde eğitim alması çok kıymetli. Sizlerden gelen ve bizim de gerekliliğine inandığımız talepleri değerlendirerek, inşallah sizlerin koşullarını çok daha iyi hale getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE SONUÇ ALDIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temsilcileri de yapılan istişareler sonrası Bakanlığın çok hızlı hareket ettiğini vurgulayarak, "Meslek liseleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve özel eğitim başta olmak üzere birçok alana el attınız. Özellikle eğitim hizmetleri konusundaki istişarelerimizin anında karşılık bulduğunu görüyor, çok hızlı karar alma süreçlerinde sonuç aldığımızı görüyoruz" dedi.

Toplantıda özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezlerde çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile 17 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bağlı bulunduğu dernek ve federasyon temsilcileri katıldı.

(Evren Doğru - İHA)