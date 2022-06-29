Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te iki görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te iki görüşmelerde bulundu

29.06.2022 18:45
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te iki görüşmelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh ile ikili görümeler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh ile ikili görümeler gerçekleştirdi.

UNESCO Merkezindeki görüşmede, Özer, Siamashvili'ye temel insan haklarında ve eğitim alanında UNESCO çatısı altında iş birliklerini geliştirmek istediklerini belirtti.

UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olarak eğitimin dönüştürülmesine katkıda bulunmaya ve iyi uygulamalarını paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Özer, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde hiçbir öğrenciyi geride bırakmayacak şekilde uzaktan eğitimi ülke çapında zaman kaybetmeden uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Rastovac Siamashvili de UNESCO'da 28-30 Haziran'da düzenlenen Eğitim Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılan bakanlarla UNESCO'nun temel çalışma alanlarında eğitim konusunda ulusal uygulamalarla ilgili istişarelerde bulunduğunu, Türkiye'nin de bu kapsamda özellikle görüşmek istediği ülkelerin başında geldiğini dile getirdi.

UNESCO'daki Türkiye temsilciliğiyle çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Siamashvili, Türkiye'nin eğitimin yaygınlaştırılmasının yanı sıra göçmenler dahil olmak üzere tüm seviyedeki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları takdir ettiğini vurguladı.

Rastovac Siamashvili, Türkiye'yle her türlü iş birliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Özer'in Al-Sheikh ile görüşmesi

Bakan Özer, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Al-Sheikh ile görüşmesinde de, "Kutsal mekanlarımıza ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, bölgemizin önemli merkezlerinden biridir." dedi.

Nisanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cidde'ye gerçekleştirdiği ziyaretle iki ilişkilerde yeni bir iş birliği dönemine başladıklarını belirten Özer, gelecek dönemde ikili ilişkileri hızla üst seviyeye taşıyacaklarını düşündüğünü söyledi.

Özer, "Diğer taraftan ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk köprüsünün yapı taşları arasında olan Türk okulları bir süre önce maalesef kapatıldı. 8 ayrı şehirde yer alan okullarımızdan Suudi Arabistan'da yaşayan vatandaşlarımız ve 2 bin 500 öğrencimiz yararlanıyordu." diye konuştu.

Bu okulların hızla yeniden açılması hususunda daha önce Bakanlık düzeyinde istişarelerinin olduğunu ifade eden Özer, "Bu istişarelerin hızla tamamlanarak okullarımızın tekrar hizmete açılması ve vatandaşlarımızın buralardan yararlanmasını istiyoruz. Türkiye'deki çocuklarımız ne kadar kıymetliyse yurt dışındaki çocuklarımız da o kadar kıymetlidir bizler için." ifadesini kullandı.

Al-Sheikh de Türk okullarının açılmasına olumlu baktıklarını ve bu konuda Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi ile çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, en kısa zamanda tekrar bu konuları görüşmek için bir araya gelmeyi temenni ettiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Paris, Güncel, Son Dakika

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