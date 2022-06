Bakan Özer, Paris'te MEB yurt dışı bursiyerleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO'nun "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi"sine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Paris'te MEB yurt dışı burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören lisansüstü öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Özer, temasları kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek ülkedeki Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamındaki burslu öğrencilerle buluştu. Fransa'da yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencileri tek tek dinleyen Bakan Özer, yurt dışındaki öğrencilerin önerilerini de alarak yurt dışı eğitiminde iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmek istediklerini belirtti, öğrencilerin sanat ve kültürel alanda da faaliyetlerini artırmalarını istedi.

"SİZ, ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİNİZ"Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar binlerce kişinin yurt dışında eğitim almasına imkan veren YLSY burs programını tamamlayan kişilerin, bugün ülkenin en kritik çalışmalarında yer aldığına vurgu yapan Özer, Atatürk'ün yurt dışına gönderilen her öğrenciye özel mektup gönderdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da YLSY burs programına özel önem verdiğinin altını çizen Özer, "Özellikle Son 20 yılda bursiyer sayısı çok fazla arttı. Siz, ülkemiz için çok önemlisiniz. Sizin buradaki varlığınız bizim ülke olarak daha da iyi noktalara gelmemize önemli bir katkı sağlayacak. Çok kritik alanlarda eğitimlerinizi tamamlayıp ülkemize farklı yetkinliklerle dönmenizi istiyoruz. Bir insan tüm toplumu değiştirebilir. Her bir fert Türkiye için çok kritik. Her birinizin derdi benim için çok önemli, bunları iyileştirmek bizim görevimiz. Koşullarınızı sürekli iyileştiren bir mekanizmayı hayata geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sohbet sırasında sorun ve önerilerini dile getiren öğrenciler Bakan Özer'e kendilerini dinlediği için teşekkür etti. Programda, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, MEB Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Paris Eğitim Müşaviri Suna Timur Ağıldere de hazır bulundu.