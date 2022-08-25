Milli birlik ve beraberliğe gölge düşüren, toplumsal barışı zedeleyen ayrıştırıcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özer, "Bakanlık olarak gereken adımı hemen attık ve hukuki süreç başlattık. Tüm sürecin yakından takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Özer'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika

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