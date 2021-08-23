Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması

23.08.2021 13:08
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığı tamamladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığı tamamladıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Özer, Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerden psikososyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Afette yakınlarını, evlerini kaybeden öğretmenlerle görüşen Özer, Bakanlığın tüm gücüyle öğretmenlerin, öğrencilerin ve afetzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Özer, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren devletin yaraları sarmak için sahada olduğuna işaret ederek, "Tüm bakanlar alanda koordineli şekilde süreci yönetti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sel felaketinin başlangıcından itibaren sadece Kastamonu'da değil, Sinop'ta, Bartın'da eğitim kurumlarımızın hızlı şekilde eğitim öğretime başlaması ile ilgili bakan yardımcılarımız, tüm genel müdürlerimiz, il müdürlerimizle süreci yönettik." dedi.

Bölgede eğitim öğretimin başlayacağını anlatan Özer, "Şu an itibarıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz. Okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizi taşımalı eğitim kapsamına aldık. Öğrencilerimizi ücretsiz okuluna götüreceğiz. Öğlen sıcak yemeklerini yiyecekler, akşam da evlerine teslim edeceğiz. Bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkta, kırtasiye malzemelerinin tamamını Bakanlık olarak karşılayacağız. Aynı zamanda (selden etkilenen) tüm öğrencilerimize tablet hediye vereceğiz." diye konuştu.

Bakanlık uzmanlarının bölgede çalıştığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan tüm uzmanlarımız, psikososyal destek uzmanlarımız sahada velilerimizle hemhal oluyorlar, öğrencilerimizle görüşüyorlar. Bir taraftan fiziki hasarların yaraları sarılırken, diğer yandan da psikososyal hasarları sarmak için AFAD ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde süreç yönetiyorlar. Evleri ile ilgili sıkıntı olan velilerimize tüm pansiyonlarımızı açtık. Ücretsiz şekilde pansiyonlarımızda konaklıyorlar, aynı zamanda yemeklerini yiyebiliyorlar. Bakanlığımız mevcut okulların onarımı veya yıkılıp yapılmasıyla ilgili tüm süreçleri tamamladı. Gerekli planlarımızı yaptık, tüm kaynakları Kastamonu, Sinop ve Bartın'a aktardık."

Özer, yeni eğitim öğretim sürecine hazırlanmayla ilgili hiçbir sorun bulunmadığının altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımız sürecin içerisinde. İnşallah 6 Eylül'e kadar planlanan süreç işleyecek ve öğrencilerimizi başka bir travma yaşamadan okullarımızda ağırlamaya başlayacağız. Buradaki öğrencilerimizle ilgili daha farklı bir planlama yapacağız. Travmayı atlatamayan çocuklarımızla ilgili ilk haftalarda ilave tedbirlerimiz olacak. Arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor." ifadelerini kulandı.

Süreçte görev alan öğretmenlere teşekkür eden Özer, "Sadece Kastamonu, Bartın veya Sinop'ta değil, yangın felaketinde Antalya'da, Muğla'da canlarını hiçe sayarak, ailelerinin durumunu hiçe sayarak sahaya gidip valiliklerimizle iş birliği içerisinde kendilerine verilen görevi fedakarca gerçekleştirdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hem sel hem de yangın felaketinde görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Özer, sürecin başından beri koordinasyonunu sağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bürokratlara da teşekkür etti.

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Kastamonu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz 19:43 Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi 19:19 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz 18:58 Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş 18:46 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Otomotiv sektöründe sessiz bekleyiş! İşin uzmanı fiyatlarla ilgili merakı giderdi: Ufak ufak yükselmeye başladı 18:09 Otomotiv sektöründe sessiz bekleyiş! İşin uzmanı fiyatlarla ilgili merakı giderdi: Ufak ufak yükselmeye başladı Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa? 18:00 Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 17:09 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 16:46 Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:56 Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir
18:45 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş
18:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
18:04 Çaykur Rizespor'a, Galatasaray'ın "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
17:54 Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
17:50 Tiyatrocu, Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
17:48 Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den sert tepki! Yayıncı kuruluş topa tutuldu
17:46 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları
17:03 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Keşke gitmeseydi" dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor         
19:47
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayatını kurtardı Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayatını kurtardı         
19:37
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı         
19:13
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı         
18:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak         
18:20
VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor         
18:00
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti         
16:27
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı         
16:05
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 20:02:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement