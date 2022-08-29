Bakan Özer: "Eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik"

29.08.2022 14:08
Bakan Özer: "Eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan donatım, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar tüm okullarımızda kullanılmak üzere sadece 2022-2023 eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan donatım, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar tüm okullarımızda kullanılmak üzere sadece 2022-2023 eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Sincan ilçesinde yapımı tamamlanan Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılış törenine katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Bakan Özer, Erman Ilıcak Fen Lisesi gibi okulların örnek teşkil ettiğini belirterek Bakanlık olarak öğrencilerin çok iyi ortamlarda eğitim görmeleriyle ilgili seferberlik başlattıklarını kaydetti.

Ülkelerin en önemli sermayesi olan insan kaynağının niteliğini artırmanın yolunun eğitim olduğunun altını çizen Bakan Özer, son yirmi yılda ülkenin tüm çocuklarının eğitime erişebilirliğinin sağlandığını belirtti.

Öte yandan Bakan Özer, derslik sayısının 300 binlerden 850 bine, öğrenci sayısının yaklaşık 19 milyona ve öğretmen sayısının da 1,2 milyona ulaştığını hatırlattı.

"Bugün itibarıyla Türkiye'de ders kitapları ve yardımcı kaynakların gönderilmediği okul kalmadı"

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını başarılı bir şekilde yürüttüklerini not düşen Bakan Özer, "Bu sene ilk kez yardımcı kaynakları Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi masalarda hazır hale getirdik. Bunun için 130 milyon yardımcı kaynağı arkadaşlarımız hazırladılar ve tüm illere, okullarımıza gönderdiler. Bugün itibarıyla ders kitabı ve yardımcı kaynağı gitmeyen okul Türkiye'de kalmadı" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM ÖĞRETİM HAZIRLIĞI İÇİN 3,1 MİLYAR LİRAYI OKULLARIMIZA GÖNDERDİK"

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okulların daha güçlü olabilmesi, kendi ihtiyacına kendisi karar verip bütçesini buna göre kullanabilmesi için bu yıl ilk kez temel eğitimden ortaöğretime kadar bütçeleri okullara gönderdiklerine değinen Özer, "2022-2023 hazırlıklarıyla ilgili rakamlara baktım. Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan donatım, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar tüm okullarımızda kullanılmak üzere sadece eğitim öğretim hazırlığı için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik. Biz istiyoruz ki okullarımız kendi ihtiyaçlarını kendileri gidersinler, velilerimiz ve okul aile birlikleriyle hiçbir diyaloğa girmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Çünkü bunu karşılayabilecek bütçemiz var. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

"OKULLAR HER TÜRLÜ İHTİYACI GİDERİLMİŞ ŞEKİLDE YENİ EĞİTİM YILINA BAŞLAYACAK"

Okulların temizlik elemanı ihtiyacıyla ilgili de çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi:

"Genelde ekim ayında temizlik elemanlarıyla ilgili destek sağlanırdı, geç olurdu. İlk kez 5 Eylül itibarıyla Türkiye'de tüm okullarda 60 bin temizlik çalışanımız göreve başlayacak ve tüm okul ihtiyaçları giderilmiş, ders kitaplarıyla yardımcı kaynaklar okullara gelmiş, temizlik elemanları görevlerine başlamış, okulların küçük onarımlarından temizlik malzemesi, kırtasiyesine kadar her türlü ihtiyacı giderilmiş bir şekilde eğitim öğretime başlamış olacağız."

"Bin 400 bağımsız anaokulu, 10 bin 100 ana sınıfıyla okul öncesi eğitimde de çok önemli bir hizmetle yeni dönemi başlatmış olacağız. Yaklaşık 500 bin yavrumuz okul öncesi eğitimle bu açılan bağımsız anaokulları ve ana sınıflarıyla tanışmış olacaklar" diyen Bakan Özer, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamlanacağı mesajını verdi.

"BİN 500 KÖY OKULUMUZ EĞİTİM ÖĞRETİME ALMIŞ OLACAĞIZ"

Köylerde atıl duran köy okullarının yeniden eğitim öğretime kazandırılmasına ilişkin yürütülen Köy Yaşam Merkezleri Projesine de değinen Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bin 500 köy okulumuz eğitim öğretime almış olacağız. Bu da uzun vadede özellikle gıda, tarım, hayvancılığın enerji kadar stratejik bir sektör olma potansiyelinin olduğu bir ortamda Milli Eğitim Bakanlığı ön adım alarak köy okullarını köy yaşam merkezleri olarak sadece çocuklar için değil aynı zamanda vatandaşlarımızın halk eğitimi merkezleri üzerinden gelişimlerini tamamlayacakları bir merkez" cümlelerine yer verdi.

Törende söz alan Ankara Valisi Vasip Şahin, okulun bir yılda bitirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Ankara'da bir milyon 41 öğrenci olduğunu hatırlatan Şahin, bütün öğretmen ve idarecilerin ciddi bir heyecan içerisinde olduğunu, geleceği inşa etme çabası içerisinde bulunduklarını kaydetti.

Okulun yaptırılmasında emeği geçen ve okula adının verildiği Erman Ilıcak ise, yaptırılan fen lisesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin kalkınmasında en önemli şeyin öğrencilerin eğitimi olduğunu söyleyen Ilıcak, bilime ulaşmadaki yolda iş adamlarına önemli rol düştüğünü ifade etti.

Açılışı yapılan Erman Ilıcak Fen Lisesinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için hayırlı olmasını dileyen Özer, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Gürkan Sayın/İHA)

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81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs 81 ildeki 998 halk eğitimi merkezinde 73 alanda kurs
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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