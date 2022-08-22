Bakan Özer: "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var"

22.08.2022 13:33
Bakan Özer: "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın en önemli enstrümanı. Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın en önemli enstrümanı. Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtım törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özer, Bakanlık olarak eksik oldukları yönleri tespit ederek hedeflerine adım adım ilerleyeceklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin bir ülkedeki nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi noktasında en önemli eğitim birimi olduğunu kaydeden Özer, "Okul öncesi eğitim bu ülkenin en erişimin istenilen düzeyde olmadığı bir eğitim kademesine karşılık geliyordu. Dedik ki 'okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artıracağız'. Çünkü okul öncesi eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarıdır. Okullar arası başarı farkını azaltmanın da en kalıcı çözümüdür. Aynı zamanda bir ülkenin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesindeki en önemli eğitim birimidir" dedi.

"10 AYDA BİN 210 BAĞIMSIZ ANAOKULU AÇTIK"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla bin 210 bağımsız anaokulunu hizmete açtık. Bakanlığımızın son 30 yıldaki bağımsız anaokulu açma performansına baktığınız zaman yıllık 50 ila 70 arasında sürüyor. 10 ayda bin 210 ama yılın sonuna kadar 3 bin tanesini tamamlayacağız. Planlamamız, bütçemiz gayet düzgün bir şekilde devam ediyor ve bunların bin tanesi İstanbul'da olacak. Çünkü İstanbul okul öncesinde en mağdur olan yerdi."

Mesleki eğitim merkezi sisteminde 658 bin çırak ve kalfaya ulaşıldığını bildiren Bakan Özer, Türkçe, matematik ve yabancı dil konusuna önem verdiklerini ifade etti.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN MATEMATİK ÖĞRENMEYE İHTİYACI VAR"

Matematiğin herkese lazım olduğunu dile getiren Özer, "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı. Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir. Özellikle 21'inci yüzyılın mesleklerindeki hızlı kırılmalar, dönüşümler ve yeni beceri taleplerinde üç beceri öne çıkmakta. Türkçe, matematik ve yabancı dil" dedi.

"YAZ OKULLARINI ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eğitimde matematikle ilgili yaşanan problemlerin en kısa sürede çözülmesi için adım attıklarını hatırlatan Bakan Özer, bu konuda başarıya ulaşılacağı mesajını vererek şunları aktardı:

"Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencileri, çocukları yalnız bırakmadık ve bilim-sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları. Matematik seferberliği çerçevesinde dördüncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar matematik yaz okulları. Yabancı dil önceliği odağından dolayı dört ve 12'nci sınıflar arası tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yararlandığı İngilizce yaz okullarını açtık. Yaklaşık bir milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu gördük. Sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda, her tatilde vatandaşlarımızın gittiği her noktada ücretsiz olarak ulaşabildiği yaz okullarını çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz."

Bakan Özer, Matematik Dijital Eğitim Platformunun bir başlangıç olduğunu, sürekli yenilenerek daha iyi duruma getirileceği mesajını verdi.

Programa Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ali İhsan Arslan ve Lütfiye Selva Çam, MHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, okul yöneticileri, öğretmenler ve davetliler de katıldı.

PLATFORMA DAİR BİLGİ

Matematik Dijital Eğitim Platformuyla, öğretim programına bağlı olmadan matematiğe animasyonlar, videolar ve etkileşimli içeriklerle kaynak sunarak matematiğin keşif süreçlerini desteklemek, sınıfta öğrenilenleri dijital oyunlarla eğlenerek, öğrencilerin matematik eğitimini pekiştirmesini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek üzere materyal uygulama örneklerine platformda yer veriliyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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