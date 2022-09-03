Milli Eğitim Bakanı Özer, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

03.09.2022 11:02
Milli Eğitim Bakanı Özer, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 19 milyona yakın öğrenciyle büyük bir eğitim sistemine sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz her bir öğrencimize eşit nitelikte eğitim imkanı sunmak, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 19 milyona yakın öğrenciyle büyük bir eğitim sistemine sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz her bir öğrencimize eşit nitelikte eğitim imkanı sunmak, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir seviyeye eriştirmek ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaktır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Özer, Endonezya'nın dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesajla katıldı.

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgınının sağlık, ekonomi ve sosyal alanların yanı sıra eğitim sisteminde de dünya çapında büyük bir krize sebep olduğunu anlatan Özer, bu süreçte tüm dünyanın uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin bir alternatifi olamayacağını tecrübe ettiğini kaydetti.

Eğitimdeki eşitsizliklerin derinleşmesinin tüm dünya için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Özer, "Ancak şunu çok net biliyoruz ki eşitsizliklerle mücadele etme konusunda eşsiz bir güce sahip olan yine eğitimdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında bilgi veren Özer, "Türkiye olarak 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 19 milyona yakın öğrenciyle oldukça büyük bir eğitim sistemine sahibiz. Hedefimiz her bir öğrencimize eşit nitelikte eğitim imkanı sunmak, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir seviyeye eriştirmek ve 21. yüzyıl becerileriyle donatarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri ve hedeflerini açıklayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hususta ülkemiz özellikle son 20 yılda oldukça önemli ilerleme kaydetmiştir. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Üstelik bu büyüme kaliteye rağmen değil aksine kalite odaklı gerçekleşmiştir. Nitekim ülkemizin PISA ve TIMSS performansları bunu doğrulamaktadır. 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmamıza rağmen performansını da en çok artıran ülke Türkiye olmuştur."

"5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 93'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi konusunda üç öncelikli alan belirlediklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle şartları ve koşulları ne olursa olsun, tüm öğrencilerimize nitelikli eğitim vermek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sosyoekonomik bakımından dezavantajlı, özel eğitime ihtiyacı olan ve zorunlu göç kapsamında ülkemize gelen çocuklara başarılı olmaları için destekler sunuyoruz. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bu dönem okul öncesi eğitime ağırlık verdik. Bu kapsamda 3-5 yaş aralığındaki okul öncesi eğitim okullaşma oranlarını OECD seviyesine çıkarabilmek için 2022'de 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık ve bu çalışmalar kapsamında kısa sürede 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Mesleki ve teknik eğitimi stratejik bir mesele olarak gördüklerinin altını çizen Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bir yandan eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirirken diğer taraftan da ilgili sektörlerimizle iş birliklerini derinleştiriyoruz. Son olarak, öğretmenlerimizin profesyonel ve mesleki gelişimlerine büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda hizmet içi eğitim yaklaşımımızı güncelliyor, eğitimlere katılan öğretmen sayımızı artırıyor ve okullarımızı birer eğitim merkezi haline getiriyoruz."

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Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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