Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü

09.08.2022 17:17
Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret etti.

Uşak'ta "il eğitim değerlendirme" ve "2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık" toplantılarına katılan Bakan Özer, daha sonra Belediye Başkanı Çakın ile makamında bir araya geldi.

Belediyenin çalışmalarından bahseden Çakın, ziyaret anısına Özer'e hediye takdiminde bulundu.

Bakan Özer, Uşak'taki temaslarının son bölümünde AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.

YORUMLAR
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Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de... Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de... Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü - Son Dakika
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