Uşak'ta "il eğitim değerlendirme" ve "2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık" toplantılarına katılan Bakan Özer, daha sonra Belediye Başkanı Çakın ile makamında bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mehmet Çakın, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü - Son Dakika

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