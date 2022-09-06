Bakan Özer, yeni atanan meslektaşları ile birlikte emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Özer, yeni atanan meslektaşları ile birlikte emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti

06.09.2022 18:08
Bakan Özer, yeni atanan meslektaşları ile birlikte emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan ve 12 Eylül'de öğrencileriyle buluşmak için gün sayan dört öğretmen ile birlikte 41 yıllık meslek hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan ve 12 Eylül'de öğrencileriyle buluşmak için gün sayan dört öğretmen ile birlikte 41 yıllık meslek hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul programı kapsamında çok özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özer, 1 Eylül'de yapılan törende İstanbul'a atanan 10 bin öğretmeni temsilen Hilal Kırmemiş, Mehmet Ali Yerlikaya, Haktan Lalebaş ve Gizem Yağız ile birlikte meslekte 41'inci yılını doldurarak emekli olan sınıf öğretmeni Kemalettin Çelik'i Esenyurt'taki evinde ziyaret etti.

Kemalettin Çelik'in şahsında tüm öğretmenlere gençlerin yetiştirilmesinde verdikleri emek ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarını sunduğunu ifade eden Bakan Özer, deneyimli öğretmenlerin ilk kez sınıflarıyla buluşacak meslektaşlarına söyleyeceği çok şeyi olduğunu belirtti.

Göreve yeni başlayacak öğretmenlerin de gençlerin nitelikli bir şekilde eğitim alması ve Türkiye'nin çok daha güçlü noktalara taşınması için önemli hizmetler vereceğini vurgulayan Bakan Özer, "İnşallah, biz emekli öğretmenlerimizle genç öğretmenlerimizi ne kadar sık buluşturabilirsek o kıymetli deneyimlerin genç öğretmenlerimize aktarılması, tevarüs etmesi anlamında da çok önemli bir deneyim paylaşımına fırsat vermiş olacağız" dedi.

İstanbul'da bir yönetici akademisi açtıklarını da hatırlatan Özer, Türkiye'nin tüm okul yöneticilerini İstanbul'da buluşturarak kültür, tarih, medeniyet bilinci seminerleri düzenlediklerini anlattı. Emekli okul yöneticileri ve öğretmenlerin de bu programlara davet edeceklerini dile getiren Bakan Özer, onların deneyimlerinden yararlanacaklarını kaydetti.

Özer şöyle konuştu:

"Çok büyük emekler var. Çok büyük deneyimler var. Bu deneyimlerin genç kardeşlerimize aktarılması çok kıymetli. Hem öğretmenliğin emekliliği olmaz diyoruz değil mi hocam? Olmaz. Hem hocamıza çok teşekkür ederiz hem de yeni başlayacak olan öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum."

Bakan Özer ve genç meslektaşlarının ziyaretlerinin kendisini hem çok mutlu ettiğini hem de heyecanlandırdığını paylaşan Kemalettin öğretmen de, "Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Çocuğu sevin, mesleğinizi sevin, mesleğinizi geliştirmeye çalışın, öğrenin, eksiklerinizi tamamlayın. Göreceksiniz. Her şey çok güzel olacaktır" diye konuştu.

Yeni atanan öğretmenler adına konuşan İngilizce öğretmeni Hilal Kırmemiş de yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, Kemalettin öğretmen ve deneyimli öğretmenlerden öğrenecek çok şeyleri olduğunu kaydetti. Kırmemiş, "İnşallah bize bunları aktarma zamanınız olur. Bu yolda bize ışık tutacağınızı düşünüyorum. Buraya gelerek bize şeref veren Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MATEMATİK VE BİLGİSAYAR ALANINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ EFE GÜNGÖR'E ZİYARET

Bakan Özer, öğretmenlerle buluşması sonrası ortaokul düzeyinde matematik ve bilgisayar alanında Türkiye birincisi olan Efe Güngör ve ailesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güngör'ü tebrik eden Bakan Özer, başarılarının devamını diledi.

Bilim Olimpiyatlarında milli takıma girerek madalya almak istediğini belirten Efe Güngör ise yazılım mühendisi olmayı hedeflediğini söyledi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, yeni atanan meslektaşları ile birlikte emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer, yeni atanan meslektaşları ile birlikte emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti - Son Dakika
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