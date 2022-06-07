Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı

07.06.2022 11:10

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim yılının tatil programını açıkladı. Buna göre 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak. Yarıyıl tatilinin de 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Özer, "Son iki atamada İstanbul'a ağırlık verdik. Özellikle okul öncesi eğitimle ilgili atamalara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

YARIYIL TATİLİ 23 OCAK-3 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin de yeni bilgiler veren Özer, "Ara tatilleri çok düşündük, kaldıralım mı kaldırmayalım mı? Bir değişikliğe gitmedik. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

İKİNCİ ARA TATİL BAYRAM İLE BİRLEŞTİRİLDİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik." dedi. 2023 yılında Ramazan Bayramı tatili 21 Nisan tarihinde başlayacak.

"ÖĞRETMENLERİN ARA TATİLDE OKULA GELME ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ"

Öğretmenlere bir de müjde veren Bakan, "Bir müjde daha vereyim o zaman. Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz dijital platform oluşturmuştuk öğretmenler için. Ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırıyoruz ilk defa. Uzaktan eğitim görecek öğretmenlerimiz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Özel okullarla ilgili şikayetlere değinen Özer, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

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