Bakan Özer: Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişeceğiz - Son Dakika
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Bakan Özer: Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişeceğiz

03.08.2022 14:40
Bakan Özer: Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yıl sonuna kadar halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok. Her türlü eğitimi vatandaşımıza eriştireceğiz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yıl sonuna kadar halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok. Her türlü eğitimi vatandaşımıza eriştireceğiz" dedi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi kapsamında, Altındağ ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının artarak gelişmiş ülkelere yaklaştığını aktaran Özer, "Türkiye, 2000'li yıllara girerken bu eğitim kademelerindeki okullaşma oranları yüzde 50'nin altındaydı. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11, ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'tü. Bugün yüzde 90. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14'ler seviyesindeydi, bugün yüzde 48,5. Türkiye, bu aşamaya 70 yıl gecikmeyle son 20 yıl içinde ulaştı" diye konuştu.

Özer, son 20 yılda eğitimin önündeki anti demokratik engellerin kaldırıldığı ve toplumsal taleplerin karşılandığını belirterek, başörtüsü yasakları ve katsayı uygulamalarına değindi. Özer, "İmam hatibin dışındaki bu memleketin evlatlarının peygamberini tanıma, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, dini bilgileri öğrenme taleplerinin yerine getirildiği bir dönem olmuştur, bu dönem. En önemlisi bu süreci yaparken kaliteden asla ödün verilmemiştir" dedi.'5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 100'E ÇIKARACAĞIZ'Köylerde atıl durumda bulunan okulları kurtararak vatandaşların erişimine açmak istediklerini belirten Özer, "Bunun için ilk planda öncelikle köy okullarını hizmete açmayı planladık. Yönetmeliği değiştirerek öğrenci sayısına bakılmaksızın istenilen tüm köylerimizde köy ilkokullarını açabilmenin önünü açtık. Bu dönem, bakanlık olarak en büyük önceliğimiz olan okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için köylerdeki erişimi de arttırmanın yolu olarak köy okullarındaki ana sınıfını açma kriteri öğrenci sayısını, 10'dan 5'e düşürdük. Türkiye'de 1800 köyde 12 bin çocuğumuz sadece bu yönetmelik değişikliğiyle ana sınıflarında yer buldu. Bu yılın sonuna kadar inşallah 5 yaştaki okullaşma oranlarını, 11 ay gibi kısa bir sürede nasıl yüzde 78'den yüzde 93'e çıkarmışsak yılın sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız" açıklamasında bulundu.'7 MİLYON 142 BİN 529 VATANDAŞIMIZA ERİŞTİK'Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7'den 70'e herkese eğitim imkanı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2021 yılında halk eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı 5 milyon civarında. 2022 yılında her ay en az 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilme hedefi koyduk. 7 ayın sonunda 7 milyon 142 bin 529 vatandaşımıza eriştik. Bunun yaklaşık yüzde 70'i kadınlarımız. Biz kadınlarımızı sürekli güçlü kılmak özellikle iş gücü piyasasında daha sağlam bir şekilde adım atmaları, ev hanımıysa orada çok daha yaşam becerilerini artıracak her türlü destekle kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar halk eğitim merkezlerinde, 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok. Her türlü eğitimi vatandaşımıza eriştireceğiz. Çok sakin adımlarla gidiyoruz. Bunlar sadece basit bir şekilde açılışı yapılan yerler değil; gerçekten verimli bir şekilde işleyen mekanlar olmasını istiyoruz. 2022- 2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bin tane köy okulunu; halk eğitim merkezi, köy ilkokulu, anaokulu olarak açabilme imkanımız olacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek çok güzel tanıtımla tüm kamuoyuna bu adımın nelere yol açacağını paylaşabilme imkanımız olacak."


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Altındağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişeceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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