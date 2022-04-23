Anıtkabir ve Aslanlı Yol'dan detay
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çelenk sunumu
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Anıtkabir özel defterinin imzalanması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in defteri okuması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika