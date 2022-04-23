Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23.04.2022 09:13
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir ve Aslanlı Yol'dan detay Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çelenk sunumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Anıtkabir özel defterinin imzalanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in defteri okuması Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

Anıtkabir ve Aslanlı Yol'dan detay

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla gelişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çelenk sunumu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Anıtkabir özel defterinin imzalanması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in defteri okuması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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