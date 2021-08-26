Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

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