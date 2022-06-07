Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın artık köylerde okullarımız öğrenci alabilecekler. O imkan varsa köy okulu olarak orayı çalıştıracağız. Eğer yeterince öğrenci yoksa o köy okulu binasını halk eğitim merkezine dönüştüreceğiz." dedi.

Bakan Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Meslek liselerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Özer, Anadolu Ajansı bünyesinde mesleki eğitimle ilgili bir okul açılmasını önerdi. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, bunun kendileri açısından güzel bir açılım olacağını belirterek, "Muhabirlik, gazetecilik alanında ilana çıkıldığı zaman gerçekten de donanımlı, meslek sahibi kişileri arıyoruz. Biz de bu açılımı, notlarımız arasına alıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden gelen, "Açılacak köy okullarına yeni öğretmen ataması yapılacak mı? Köy okulları ne zaman eğitim öğretime başlayacak?" sorusuna karşılık Özer, uzun zamandan beri köy okullarıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Bu konunun sosyolojik bir durum olduğuna işaret eden Özer, köylerden ilçelere, şehirlere göçler olduğu zaman, o köyde az sayıda kalan öğrencilerin, taşımalı eğitimle en yakın lokasyonda kaliteli eğitime eriştirildiğini, bunun için de ciddi maliyetler ödendiğini kaydetti.

Köylerde boş kalan okulların nasıl köy yaşam merkezlerine dönüştürebileceğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Yönetmelik değişikliği yaptık, öğrenci sayısına bakılmaksızın artık köylerde okullarımız öğrenci alabilecekler. Birinci hamlemiz bu oldu. O imkan varsa köy okulu olarak orayı çalıştıracağız. Eğer yeterince öğrenci yoksa o köy okulu binasını halk eğitim merkezine dönüştüreceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla süreci yöneteceğiz. Köylümüzün ihtiyaç duyduğu, tarım, hayvancılık, ormanla ilgili, günlük yaşantısının kalitesini artıracak tüm eğitimleri orada verebileceğiz. Usta öğreticimiz artık köye, köylümüzün ayağına gidecek."

Özer, köy okullarının fiziki kapasitesini aktif olarak kullanmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Köy okullarıyla ilgili eğer halk eğitim merkezi olarak kullanabilme imkanı yoksa Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile orayı gençlik kamplarına dönüştüreceğiz. Yani vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa halk eğitim merkezi ise halk eğitim merkezi, okulsa okul, gençlik kampı, yerelde valiliğimizin, kaymakamlığımızın ihtiyaç duyduğu bir şey varsa ona dönüştürmek, boş bırakmamak." şeklinde konuştu.

"Köy yaşam merkezleri, köye dönüşün önünü açar mı? Tarıma dönüşü de hedefleyen bir tarafı var mı?" sorusu üzerine de Özer, bu sürecin ne kadar hızlı olacağını zamanın göstereceğini söyledi.

İllere yaptığı ziyaretlerde vatandaşların, "Köy okulumuzu açalım. Çocuklarımız burada, artık köyümüz canlanmaya başladı." dediğini aktaran Özer, köy okullarıyla ilgili çalışmalarının buralardaki hareketliliği, yaşam kalitesini artıracağına inandığını ifade etti.

"Türkiye okullaşmayla ilgili problemlerini çözmüştür"

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Köy yaşam merkezleriyle kapatılan köy enstitüleri arasında ne fark var?" sorusuna karşılık, köy enstitüleri kurulduğu dönemde, nüfusun yüzde 80'inin köylerde bulunduğunu ve eğitim seferberliğinin de ihtiyaç gereği köylerden başlatıldığını anlattı.

Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Köy enstitülerinin, Almanya'daki iş okulları gibi sadece eğitim vermeyip aynı zamanda günlük yaşam becerilerini artıracak, köylülere rehberlik edecek, öğretmenlerin yetiştiği bir mekanizma. Bunu, üretenler kapatıyor. Hasan Ali Yücel zamanında aktif olarak yaygınlaşıyor, Şemsettin Sirer Bakanımız zamanında da bu dönüştürülüyor ve işlevi bitiriliyor. Bir hikaye varsa, onunla ilgili bir şey üretilmiştir. Kutsal bir muamele yapmanın anlamı yok. Şu anda da okullaşmayla ilgili, Türkiye problemlerini çözmüştür. Burada bir sorun vardır şu anda, köylere bir dönüş vardır. Bakanlık olarak, hükümet olarak buna bir çözüm üretiyoruz."

"Kütüphanelerde bugün 60 milyon kitabımız var"

Köylere kütüphane kurulması konusundaki projeye ilişkin bir soru üzerine Özer, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi bir sürede kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yaptıklarını ifade ederek, "Bu bir rekordur. Bunu neyle yaptık? Mesleki eğitimin üretim kapasitesiyle yaptık. O kampanya başlamadan önce kütüphanelerdeki kitap sayısı 28 milyon civarındaydı. Bugün 60 milyon kitabımız var kütüphanelerde. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,3'tü, şu anda 3,3'e çıktı. Yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı kütüphanelerimizle buluşturacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)