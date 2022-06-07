Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.

Bakan Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığının, çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bir eylem planı hazırlığının olup olmadığı sorulan Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bu süreçleri başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi. Bu süreçlerin tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü belirten Özer, "Sıfır Atık" ile ilgili gençlerin ve vatandaşların duyarlılığının artırılmasına yönelik çok başarılı projelerin yürütüldüğünü dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında, 7 ve 8. sınıflarda çevre bilinciyle ilgili seçmeli dersler olduğunu hatırlatan Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bu konuda görüşüp, "çevre eğitimi" dersini "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak güncellediklerini ve 6, 7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak koyduklarını ifade etti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi"ni başlattıklarını anımsatan Özer, "Buradaki amacımız şuydu; 922 ilçemiz var her ilçede en az bir tane olacak şekilde çevre dostu okul inşa edelim, mevcut okulları dönüştürelim. 1000 tane okul seçtik, bu okulların da mümkün olduğu kadar ilkokul olmasına özen gösterdik. Yani çocuklarımız temel eğitime başlarken o iklimin içerisinde yetişsinler." diye konuştu.

"Tüm okullarımızı çevre dostu okul yapmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Özer, okullardaki çatılara güneş enerjisi santralleri ve yağmur toplama üniteleri kurulduğunu, kompost makinaları yerleştirildiğini, kantin ve yemekhanedeki atıklar gübreye dönüştürülerek çocuklarda bitki yetiştirme kültürünü oluşturduklarını belirterek o okullardaki kütüphaneleri sıfır atık kütüphanesine dönüştürdüklerini söyledi.

Amaçlarının sadece 1000 okul değil tüm okullar olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Şimdi tüm okullarımızı çevre dostu okul yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Her ilçedeki öğrenci ve öğretmenlerimiz örnek okulları ziyaret ederek 'Okullarımızı nasıl dönüştürebiliriz?' konusunda çalışmalara başlayacaklar. Bizim istediğimiz şey şu, okullarda sembolik bir çevre çalışması değil günlük yaşam içerisine girmiş ve davranışa dönüşmüş olan çalışmalar yapılması. Okullarımızda çocuklarımız çevreye duyarlı, atıkla ilgili bilinci olan ve özellikle tasarrufla ilgili. Tasarruf çok önemli. Önümüzdeki 10 yıllarda çok daha kritik hale gelecek. İklim değişikliği, gıda tedarik zincirlerinde problemler, bizim sahip olduğumuz değerleri çok tasarruflu şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun da en önemli yeri okullar. Onun için bu çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor."

Bakan Özer, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çocuk akademisiyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı başlattıklarını hatırlatarak, "Öğretmenlerimizin tamamına çevre eğitimi veriyoruz. Artık bu kültür yavaş yavaş girecek. Eylem planıyla ilgili de çalıştay yapıldı. Bakanlık olarak, tüm bu çalışmaları bir çerçeve içerisine oturtacağız inşallah onu da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." bilgisini verdi.

Gelecek eğitim-öğretim dönemi takvimine ilişkin soruyu Özer, "Takvim netleşti, ilk defa onu da burada açıklıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Biliyorsunuz eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası var. 5-9 Eylül tarihleri uyum eğitim haftası olacak. Dolayısıyla 12 Eylül 2022'de inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamış olacağız." şeklinde yanıtladı.

"Ara tatiller aynen devam edecek"

Ara tatillere ilişkin de bilgi veren Özer, "Ara tatilleri değiştirelim mi kaldıralım mı kaldırmayalım mı?" diye düşündüklerini belirtti. "Ara tatiller aynen devam edecek. 14-18 Kasım 2022'de birinci dönem ara tatili olacak, ikinci dönem ara tatili de 17-20 Nisan 2023'te yapacağız." diyen Özer, şöyle konuştu:

"İkinci dönemin ara tatilini Ramazan Bayramı ile birleştirdik, kısa tuttuk çünkü sonrasında hafta içerisinde Ramazan Bayramı geliyor. Yarıyıl tatilini de 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. Bir müjde daha verelim. Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri devam ediyor ve okullara gelmeleri gerekiyor. Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldular, çok fedakarlık gösterdiler ve biz dijital öğretmen değişim ağı oluşturmuştuk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini desteklemek için çok seçenekli. İlk defa bu sene bu ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırarak, uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da o ara tatillerde öğretmenlerimizin okula gelme zorunluluğunu kaldıracağız, uzaktan eğitim alacaklar. Aslında çok erken bir müjde oldu ama öğretmenlerimiz mutlu olsunlar. Bu geleneğimiz devam edecek."

Bakan Özer, Kovid-19 salgını ile Türkiye'de 1,5 yıl yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı. En mükemmel uzaktan eğitim, dijital platformunun bile yüz yüze eğitimin yerine geçemeyeceğine işaret eden Özer, "Daha önceden OECD ülkeleri içerisinde 'En fazla okulu kapatan Türkiye'dir.' diyen bir kesim, biz açık tutmaya çalışırken aynı şekilde 'Okullar yine kapalı kalmalıdır.' dedi. Garip yani. Çok başarılı bir şekilde okulların açık tutulabileceği gösterilmiş oldu. Bundan veliler de çok mutlu oldu, öğrencilerimiz başlangıçta sıkıntı yaşadılar çünkü 1,5 yıllık bir alışkanlık var o alışkanlığı telafi edebilmek öyle kolay değil." diye konuştu.

Bu sürecin kahramanlarının öğretmenler olduğunu dile getiren Özer, bir önceki dönemde uzaktan eğitimle öğretmenlerle ilgili çok spekülasyonlar yapıldığını, "Öğretmenlerimiz okula gitmek istemiyor. Sağlık çalışanları hastanedeyken öğretmenler niye okula gitmiyor? Öğretmenlerin yüzünden okullar kapalı kalıyor." denildiğini söyledi.

Aslında öğretmenlerin o zaman da dijital içerik üretmeden uzaktan eğitimle ilgili desteğe kadar her türlü desteği verdiğini vurgulayan Özer, birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlere ve idari personele başarı belgesi verdiğini, bu dönemin sonunda da vereceğini ifade etti.

"Yaz okulunda öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Okulları açık tutmanın zaten başlı başına bir telafi mekanizması olduğuna işaret eden Özer, çünkü öğretmenlerin okullarda derslere önceki öğrenmelerle ilgili mutlaka bir karşılaştırma yaparak başladığını dile getirdi.

Aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamını genişlettiklerini, ortaokul ve lisedeki tüm sınıf seviyelerinde destekleme ve yetiştirme kurslarını açtıklarını anlatan Özer, çok boyutlu bir sürecin yönetildiğinin altını çizdi.

Şimdi yaz okullarını başlattıklarını aktaran Özer, "Bu telafiyi hızlı şekilde yapalım istiyoruz. Çünkü bizim geleceğimiz gençlerimiz. Bunlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Bilim sanat merkezlerinde matematik seferberliğiyle ilgili yabancı dille ilgili yaz okulunda öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Özer, EBA sisteminin devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "EBA sistemi, Kovid-19 salgını sürecinde yönetilmiş bir sistem değil. Orada Bakanımız Nabi Avcı'nın çok büyük emeği var. Biz bu sistemi sürekli güçlendiriyoruz. Yüz yüze eğitim yerine ikame edilemez derken kastım 'Dijital eğitimi göz ardı edelim.' değil. Bunu zaten güçlendiriyoruz çünkü sonrasında hangi salgınlarla nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla orayı sürekli takviye ediyoruz." yanıtını verdi.

(Sürecek)