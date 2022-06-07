Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

07.06.2022 17:49
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da ziyaretler yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da ziyaretler yaptı.

Bakan Özer, Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile makamında görüştü.

Kılınç'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Özer, Adıyaman Belediyesinin en büyük paydaşlarından biri olduğunu belirtti.

Belediyenin eğitim kalitesinin artmasında her türlü katkıyı sağladığını ifade eden Özer, "Belediye Başkanımıza teşekkür ederim, sadece eğitime

yapmış olduğu yatırımlar için değil Adıyaman'ın çok daha güzel bir şehir haline gelmesi, vatandaşlarımızın almış olduğu hizmet kalitesinin ve kapasitesinin artmasında katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Özer, partililerle bir araya geldi.

Bakan Özer, Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunda da incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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