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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

03.11.2021 14:41
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur. Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur." dedi.

Bakan Özer, Ataşehir'deki Ahmet-Nezahat Keleşoğlu (ANK) Vakfı tarafından yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma törenine katıldı.

Emlak Konut Ortaokul öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Özer, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, sohbet etti.

ANK Vakfı'nın Türkiye'nin her yerinde yaptığı eğitimle ilgili yatırımlar, öğrencilere sağladıkları burslar, kütüphaneler ile okulların çok değerli olduğunu dile getiren Özer, 6 Eylül'den itibaren 81 ilde yüz yüze eğitime geçildiğini söyledi.

Bakan Özer, tüm kademelerde haftada 5 gün eğitime devam edildiğini kaydederek, şöyle devam etti.

"Bugün itibariyle 1 doz aşısını olmuş olan öğretmenimiz yüzde 93, 2. doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız ise yüzde 5. Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur. Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur."

Öğrencilerin, okulların açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özer, tüm önlemler alınarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını bildirdi.

Özer, okul öncesinden ilkokula, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde çok ciddi yatırımlar yapıldığını, 2022 yılı bütçesinde en büyük payın yine Milli Eğitim Bakanlığına verildiğini ifade ederek, "Bu yatırımlarla tüm eğitim seviyelerindeki okullarımızdaki okullaşma oranları OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaşmaya başladı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44 iken şu an itibariyle ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 88'lere ulaştı. Aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı veya öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yaklaştırmak için ciddi öğretmen alımı yapıldı bu dönem içerisinde. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bugün itibariyle 1,2 milyon öğretmen var. Şu andaki eğitim sistemimizin içerisindeki öğretmenlerimizin yüzde 73'ü yaklaşık son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine dahil oldular."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise temeli atılan okulda yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve öğrenci yurtları gibi alanların da olacağını söyledi.

Okullar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Sayın Bakanımızdan onay aldık, 38 okulumuzda ihaleleri yapılan, çıkılanlar var, toplam 38. Dün de 67 okulun ihale onayını yine Bakanlığımıza arz eyledik, 48'ini de Kasım'ın 25'inde göndereceğiz. Sevincimiz anlatılmaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın destekleriyle İstanbul'da gerçekten çok büyük gayretler gösteriyoruz." dedi.

Öte yandan projede temeli atılan 32 derslikli Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin yanı sıra Nezahat Keleşoğlu Erkek Öğrenci Yurdu, Nezahat Keleşoğlu Kız Öğrenci Yurdu, Selçuk Ecza Spor Salonu ile ANK Vakfı Konferans Salonu'nun da yapılacağı öğrenildi.

Ahmet Keleşoğlu, COVIRAN Bereket, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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