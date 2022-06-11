Milli Eğitim Bakanı Özer, Bilecik'te: "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe Öğretimiyle İlgili Yeni Yaklaşımları Sisteme Dahil Edeceğiz"

GÖKAY ŞİMŞEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilecik'te; "Türkçe okuryazarlığını artırmak ve güçlendirmek; Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci, ana odağımızı oluşturuyor. İlk kez 4., 7. ve 11. sınıflar seviyesinde 4 beceride, sadece okuduğunu anlama değil; işitme, yazma ve konuşma becerilerini güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dahil edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilecik'te; İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Özer, Bilecik Valiliği'nde açıklaması yaptı. Özer, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem, yazın öğrencileri yalnız bırakmamak için özellikle Covid-19 salgınından sonra; öğrenme kayıplarını telafi etmekle ilgili sürekli yanlarında olmak amacıyla dört alanda yaz okulu açıyoruz.

Bunlardan iki tanesi bilim ve sanat merkezlerinde. Bunun için bilim sanat merkezlerini tüm Türkiye sathında yaygınlaştırdık. Yaklaşık 183 tane olan bilim sanat merkezini 2021 yılında 225'e, 2022 yılının ilk 5 ayında da 355'e çıkarttık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için, 'bilim' ve 'sanat' olmak üzere iki ders açarak öğrencilerimizin bir ay süreyle yaz okulu kapsamında bilim ve sanatla ilgili ders almalarını sağlayacağız.

Üçüncü yaz okulumuz matematikle ilgili. Bildiğiniz gibi matematik okur yazarlığıyla ilgili seferlik ilan ettik. İnşallah matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili de tüm Türkiye'de öğrencilerimizin gittikleri her yerden katılabilecekleri matematik yaz okulu açıyoruz.

Bir sonraki dördüncü ve son olan yaz okulumuz da yabancı dille ilgili. Yıllardan beri şikayet edilen İngilizce öğrenmeyle ilgili problemi artık ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah hazırlıkların ilk sonuçlarını, ilk yaklaşımları o yaz okullarında öğrencilerimizle buluşturacağız.

Bugün itibarıyla bir yenilik daha yaptık. Türkçe okuryazarlığını artırmak ve güçlendirmek; Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci, ana odağımızı oluşturuyor. İlk kez 4., 7.ve 11. sınıflar seviyesinde 4 beceride, sadece okuduğunu anlama değil; işitme, yazma ve konuşma becerilerini güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyoruz.

Bunun için 4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı 4., 7. ve 11. sınıf seviyelerindeki ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını, saha taramalarını tamamladık. İnşallah buradan elde edilen verilerle 2022-2023 eğitim öğretim yılında hem öğretmenlerimizin eğitimiyle ilgili hem de Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dahil edeceğiz."

Eğitim Değerlendirme toplantısı sonrasında da açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Bilecik'e toplam da 527 milyon lira eğitim yatırımı yapacaklarını aktardı. Bakan Özer şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bilecik'e 2022 yılında yeni okul yapımı, güçlendirme çalışmaları, yık-yap kapsamında okulların tekrar eğitim öğretime kazandırılması için 241 milyonluk bir yatırımı ön görüyoruz. Bu süreç başarılı bir şekilde devam ederken, bugünkü değerlendirme toplantısında bu 241 milyonluk yatırıma ilave olarak 286 milyon liralık yatırımı daha Bilecik'e kazandıracağız. 2022 yılı içinde Bilecik'teki eğitim yatırımlarını 527 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz."