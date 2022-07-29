Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım"

29.07.2022 22:02

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Çatalca'da Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'daki Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezinin açılışında konuşma...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'daki Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında, "Köy Yaşam Merkezi'ni her açıdan bakanlığımızdaki bir birim kontrol ve koordine edecek. Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım. Onun için el birliğiyle inşallah bu projeleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da yapımı tamamlanan Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nin açılış programına katıldı. Programda çocuklarla vakit geçiren Bakan Özer, önce çocuklara mısır ikram etti, daha sonra da yanlarına oturup birlikte mısır yedi. Programın devamında Bakan Özer, açılışı gerçekleştirilen yaşam merkezini gezerek, yapılan çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi aldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için temel eğitimde 10 bin okul projesini yapıyoruz. Nispeten eğitim sistemi içerisindeki dezavantajlı olan okullarımızda pozitif ayrımcılık yapalım diye mesleki eğitimde bin okul projesini de bunun için yaptık. Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için tüm okullarımıza kütüphane yaptık, iki ay gibi bir kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Günlük 272 kütüphane yapıyor. İnşallah bu projelerimiz adım adım pozitif bir şekilde ilerliyor. Mesleki eğitimde, okul öncesinde, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde ben inanıyorum ki bu kararlılıkla ilerlediğimiz zaman ve en önemlisi hiçbir ayrımcılık yapmadan herkesin birikimini eğitimin kalitesini arttırmak için kullandığımız zaman çok daha iyi noktalara geleceğiz. Aynı zamanda kritik bir sürece tanıklık ediyoruz. Sadece bir değil aslında tüm dünya bu sürece tanık oluyor. Gıda tedarik zincirindeki zorluklar, aslında tarım ve hayvancılığın enerji kaynakları kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Aslında bu alanda çok büyük bir potansiyeli olan ülkemizin de bu potansiyeli verimli kullanılabilmesi için hem eğitim hem de bu alandaki potansiyele katkı sağlamak için köy yaşam projelerini devreye soktuk. İlk açılışımızı Samsun'da yapmıştık, bu 5'inci Köy Yaşam Merkezi ve İstanbul'daki ilk köy yaşam merkezi açılışımız. İsmi de Arif Nihat Asya gibi çok değerli bir şairimizden alınmış. Bu topraklara sevdalı, bu topraklarla ilgili özlemlerini dile getiren, hepimizin şiirlerini bildiğimiz Arif Nihat Asya'nın okumuş olduğu bir okulun dönüştürülmesi ile yapılan Köy Yaşam Merkezi ile İstanbul'da ilk açılışımızı yapıyoruz" dedi.

"Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım"

"Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde vatandaşımızın istemiş olduğu her türlü eğitimi yerinde vereceğiz" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Özer, "Köy ilkokulu, anaokulu, halk eğitim merkezi son açılım olarak da bu şekilde alanları çok uygun olan yaz kamplarında gençlerimizin vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Bu köy yaşam merkezleri bir bölgedeki yetişkinlerle eğitim çağ nüfusundaki gençleri, çocukları bir araya getiren, dolayısıyla yıllardan bu yana konuşulan kültür transferiyle ilgili bir de çok önemli merkez olma potansiyeline sahip bir proje. Bu projeyi hasbelkader şekilde yürütmeyeceğiz. Köy Yaşam Merkezi'ni her açıdan bakanlığımızdaki bir birim kontrol ve koordine edecek. Burada biz bu açılışı yapıp gitmeyeceğiz. Hangi kurslar düzenleniyor, her ay buranın raporunu alacağız. Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım. Onun için el birliğiyle inşallah bu projeleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

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Bakan Özer, Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi açılışında konuştu Açıklaması Bakan Özer, Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi açılışında konuştu Açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA KÖY YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA KÖY YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
Kaynak: İHA

Arif Nihat Asya, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım" - Son Dakika
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