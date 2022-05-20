Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik"

20.05.2022 16:02

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik" Bakan Özer: "Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul yok" Alev Alatlı Kütüphanesi, Erenköy Kız Lisesi'nde açıldı Kadıköy'de bulunan Erenköy Kız Lisesi'nde eğitimci, Yazar Alev Alatlı'nın isminin verildiği kütüphane, Milli...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik"

Bakan Özer: " Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul yok"

Alev Alatlı Kütüphanesi, Erenköy Kız Lisesi'nde açıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan Erenköy Kız Lisesi'nde eğitimci, Yazar Alev Alatlı'nın isminin verildiği kütüphane, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımı ile açıldı. Programda konuşan Bakan Özer, "Tüm öğrencilerimizin yazın Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler ücretsiz bir şekilde katılıp, yararlanabilecekleri yaz kursu açıyoruz. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okullarına katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz" dedi.

Kadıköy'de bulunan Erenköy Kız Lisesi'nde Eğitimci, Yazar Alev Alatlı'nın isminin verildiği kütüphane açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Yazar Alev Alatlı katıldı. Öğrenciler açılışa yoğun ilgi gösterdi. Kürsü konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çektirilerek açılış gerçekleşti. Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Özer, yazar Alev Alatlı'ya hediyelerini takdim etti. Yazar Alev Alatlı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte kütüphaneye inerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan Mahmut Özer Kütüphane açılışının ardından Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

"Bugün okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 92'ye çıktı"

Okullaşma oranına değinen Bakan Mahmut Özer, "2000'li yıllarda okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 11'di. Yani beş yaşındaki 100 çocuktan sadece 11'i okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Ortaöğretimde okullaşma oranları yüzde 44 idi, yani ortaöğretim çağındaki gençlerin her ikisinden biri sadece liseye gidiyordu. Yükseköğretimde yüzde 14. İşte son 20 yıldaki bu eğitim seferberliği, bu toprakların çocuklarının eğitime erişim yönündeki engellerin tamamını kaldırdı. Bugün okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 92'ye, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'lara, yükseköğretimde yüzde 14'ten yüzde 48'lere çıktı" dedi.

"2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 okulun kütüphanesini yaptık"

Konuşmalarına devam eden Bakan Özer, "26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Kütüphanesiz Okul Kalmasın kampanyası başlattık. O tarihte Türkiye'de 16 bin 361 okulda kütüphane yoktu ve 2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 okulun kütüphanesini yaptık ve 2021 yılının sonunda Türkiye'de bizim eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul yok. Kütüphanelerdeki kitap sayısını arttırmak için de büyük çaba sarf ettik. 26 Ekim tarihinde bu kütüphanelerdeki kitap sayımız 28 bindi. Yani öğrenci başına 1.3 kitap düşüyordu. Şu anda 60 milyon kitabı olan kütüphanelerden bahsediyoruz. Yani öğrenci başına 3 üç kitap düşüyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının sonuna doğru müjde veren Bakan Özer, "Tüm öğrencilerimizin yazın Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler ücretsiz bir şekilde katılıp, yararlanabilecekleri yaz kursu açıyoruz. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okullarına katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz" dedi.

"20 milyon kitap hedefimiz var"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "132 okul yapımı 4 bin 250 derslik, Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonuyla yapım süreçleri başladı. İnşallah 2 yıl içerisinde buradaki güzel okulumuz gibi İstanbulluların hizmetine sunacağız. Milli Eğitim Bakanımız talimatı verdi. Eğitimcilerimizle velilerimizle birlikte en kısa zamanda 'bir öğrenciye 7 kitap' diye bir hedefimiz var. İstanbul'da 2 milyon 936 bin öğrencimiz var. Bu da gösteriyor ki 20 milyon kitap hedefimiz var. Bugüne değin 703 kütüphane İstanbullu öğrencilerimizle buluştu" dedi.

Eğitimci yaza Alev Alatlı ise, "Burada beni çok mutlu eden bir kadro var. Mahmut Hoca her görüşe açıktır. Bu çok önemlidir. Bakanımız Mahmut Hoca, söz dinlemekle kalmaz, onu yerine getirmek için de çabalar. Genellikle insanlar bu noktada tıkanır. İnsanların çoğu belirli bir olgunluğa ulaştığında burunlarından kıl aldırmaz. Bu sebeple kendisine çok teşekkür ediyorum. Öte yandan yeniden kütüphaneye dönecek olursak benim artık bir ayağım burada olacak. Öğrencilerimizle birlikte bir gazete çıkaracağız. Bu kütüphanenin hakkını vereceğiz. Milli Eğitim bakanlığımızın peşini bırakmayacağız. Kütüphaneler arası kitap değişim talebinde bulunacağız. İhtiyaç duyduğumuz kitabı herhangi bir kütüphaneden talep edeceğiz. Bakanımız Mahmut Özer'i yıllardır tanıyorum. Kendisi benim için çok özel ve önemli biri. Bir gün kendisine dedim ki; "Bir kere yaşayacaksın, ömrünü eğitime adadın. Senin derdin mevki değil, makam, para pul değil o yüzden bunu başaracağını da biliyordum. Elinden gelenin en iyisini yap. Size emanet küçük çocuklarım, size emanet hocalarım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik

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Milli Eğitim Bakanı Özer'in eşi Nebahat Özer, Bursa'da okul ziyaretlerinde bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer'in eşi Nebahat Özer, Bursa'da okul ziyaretlerinde bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi açılışında konuştu (1) Milli Eğitim Bakanı Özer, Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi açılışında konuştu (1)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik' - Son Dakika


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