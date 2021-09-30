Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

30.09.2021 23:38
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye genelinde 71 bin 320 okulumuzda 850 bin sınıfımız var. 6 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye genelinde 71 bin 320 okulumuzda 850 bin sınıfımız var. 6 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı." dedi.

Özer, CNN Türk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında okullardaki süreci il ve ilçe bazlı değil sınıf ve vaka bazlı yürüttüklerini dile getiren Özer, eğitime ara verilen 14 günlük sürede öğrencileri yalnız bırakmayıp canlı sınıf uygulamalarını başlattıklarını ve ihtiyacı bulunan öğrencilerin tablet ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.

Özer, salgın nedeniyle kapatılan sınıf sayısının sorulması üzerine, "Türkiye genelinde 71 bin 320 okulumuzda 850 bin sınıfımız var. 6 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Asıl olan şu, okullarımız açık ve yüz yüze eğitim devam ediyor." dedi.

Bakan Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her 4 vakadan birinin 17 yaş altı olduğuna ilişkin açıklaması hatırlatılarak, vaka sayılarındaki artış nedeniyle gelecekte okulların kapatılmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulmasına karşılık, kapanmanın gündeme gelmeyeceğini, geliştirdikleri sistematiğin okul kapanmayı değil sınıf kapatmayı gerektirdiğini söyledi.

ABD'de okulların yüzde 2'sinin kapalı olduğunu belirten Özer, bu oranın beklentilerden daha düşük olduğunu dile getirdi.

"Ülkemizde şu an en güvenli yer okullarımız"

Özer, "Toplumda, özellikle bizim ülkemizde şu an en güvenli yer okullarımız. Çünkü kuralların uygulandığı, sadece okul yöneticilerin ve öğretmenlerin değil velilerin de birebir takip ettiği bu kadar denetimin olduğu toplumsal mekan yok." diye konuştu.

Bakan Özer, 6 Eylül'den bugüne kadar kapanan sınıf oranlarına ilişkin hazırlanan bir tabloyu paylaşarak, "Yüzde 1'in altında bir dağılım var. ABD'de okul sayısının yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları oldukça düşük." dedi.

Kamuoyunda "kapanan okul var-okul yok" tartışmasının yaşandığını dile getiren Özer, "71 bin 320 okulumuz var. Az derslikli okul sayımız çok yüksek. Bu şu demek, kapanan okul da olabilir. İki tane okulumuz kapandı. Bir tanesi özel öğretim kurumu, anaokulu 6 derslikli, bir tanesi de spor lisesi, 3 dersliği var. 3 derslik kapandığı için okul kapandı ama 14 gün sonra okul açılacak. Toplumun buna alışması lazım, vaka artışı olabilir, okullar kapanabilir, önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesidir. Şu andaki (vaka) oranlarımız bizim için kaygı verecek, alarm verecek bir düzeye ulaşmadı, onun için okullarımızı kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, kalabalık sınıf bulunan okullar için il ve ilçelerin 40 dakikalık ders süresinin azaltılması yönünde inisiyatif kullanabileceklerini hatırlattı.

Okulların açılmasının vaka sayılarını artırdığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özer, bunun bilimsel bir dayanağının olmadığına dikkati çekerek, "İnanıyorum ki Türkiye'de eğer okullar kapalı olsaydı, bugünkü vaka sayılarından çok daha fazla vaka olacaktı." dedi.

Öğretmenlerde aşılama oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Özer, "Birinci doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 92, ikinci doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 83, yüzde 5 civarında hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış öğretmenimiz var. Dolayısıyla yüzde 88 oranında ikinci dozunu tamamlamış ya da bağışıklık kazanmış öğretmenimiz var. Okulları açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmelerimizin en az iki doz aşı olma veya antikor oluşturma oranlarının çok yüksek olması. Öğretmenlerdeki vaka dağılımının çok düşük olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kasım ayından sonra öğrenme kayıplarına yönelik destek paketleri uygulanacak

Yeniden okula dönen öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin çalışmaların sorulduğu Özer, Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları hatırlatarak, milyonlarca kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Öğrencilerde 1,5 yıllık aranın ardından okula gitmeyle ilgili bir direnç oluştuğunu vurgulayan Özer, "Ben üç çocuk babasıyım, özellikle lise birdeki çocuğum her gün sabah okula giderken sıkıntılar yaşıyor. Çünkü 1,5 yıldır evde dijital ortamlarda süreci yönetirken bir anda yüz yüze eğitime başlamak elbette şok etkisi yaratıyor. Bu öğretmenlerimiz için de öğrencilerimiz için de alışma süreci gerektiren bir durum. Önümüzdeki aylardan itibaren artık bunları konuşmuyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Telafi eğitimine ilişkin bir soruya karşılık Özer, kasım ayından sonra farklı mekanizmalarla geçmiş öğrenme kayıplarına yönelik ciddi destek paketleri uygulayacaklarını bildirdi.

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz"

Mahmut Özer, " Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle Kovid-19 sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum. Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz."

Ziya Selçuk, Türkiye, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı 23:34 Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli
Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı 22:12 Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu 21:31 Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçesine inen boz ayı, çöp konteynerlerini karıştırdı 21:02 Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçesine inen boz ayı, çöp konteynerlerini karıştırdı
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti         
23:39
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı         
23:05
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
EPDK, EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı         
22:19
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir         
21:51
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız         
20:48
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 23:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement