Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

06.03.2022 20:08
Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, Ülke TV'de canlı yayınlanan Genç Vizyon programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziranda yapılacak Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Özer, LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini anımsattı.

Özer, "5 Haziran'da yapılacak LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Bakan Özer'e, Kovid-19 şüphesi ile test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelik soru yönetildi.

Özer, soru üzerine, "Sağlık Bakanlığı yeni kararlar açıkladı. Vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyecek. Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler. 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler. Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım." diye konuştu.

Bir buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirten Özer, "Salgından en çok etkilenen eğitim oldu. En zengin dijital platformları kullansanız bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey alamaz. Bunu tüm toplum gördü." dedi.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalanmasının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Soylu: '81 ildeki il risk azaltma planlarımız tamamlandı' Soylu: '81 ildeki il risk azaltma planlarımız tamamlandı'

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, PCR Testi, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:29 Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement