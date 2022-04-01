Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu

01.04.2022 15:36

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Valilik ziyareti Milli Eğitim Bakanı Özer'e hediye takdimi Milli Eğitim Bakanı Özer'in resim sergisini gezmesi Milli Eğitim Bakanı Özer'in "Meslek Liseleri Ailelerimizle buluşuyor" projesin tanıtım toplantısına katılması Salondaki katılımcılar Milli Eğitim...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Valilik ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'e hediye takdimi

Milli Eğitim Bakanı Özer'in resim sergisini gezmesi

Milli Eğitim Bakanı Özer'in "Meslek Liseleri Ailelerimizle buluşuyor" projesin tanıtım toplantısına katılması

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Özer'in vatandaşlarla selamlaşması

Milli Eğitim Bakanı Özer'in çocuklarla sohbet etmesi

Milli Eğitim Bakanı Özer'in esnafla selamlaşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rize'de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rize'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rize'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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