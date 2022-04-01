Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Valilik ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Özer'e hediye takdimi
Milli Eğitim Bakanı Özer'in resim sergisini gezmesi
Milli Eğitim Bakanı Özer'in "Meslek Liseleri Ailelerimizle buluşuyor" projesin tanıtım toplantısına katılması
Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Özer'in vatandaşlarla selamlaşması
Milli Eğitim Bakanı Özer'in çocuklarla sohbet etmesi
Milli Eğitim Bakanı Özer'in esnafla selamlaşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rize'de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: AA
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