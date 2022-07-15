Milli Eğitim Bakanı Özer'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15.07.2022 13:08
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclisimize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclisimize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılında yaptığı yazılı açıklamada, milli mukadderatın zaferle tecelli ettiği 15 Temmuz'da vatan evlatlarının, sinsice planlanan darbe girişimini bertaraf ederek FETÖ'nün kirli oyunlarını sonuçsuz bıraktığını belirtti.

Özer, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclisimize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır. Uğruna şehadete erilen dava, millet davası; milli iradenin üstünde hiçbir gücü kabullenmeme ülküsüdür. Bu nedenle nesilden nesile anlatılacak olan bu mukaddes gün, gelecek kuşaklara şiar olacaktır."

Eğitimin temel amaçlarından birinin, bireyin yaradılışında var olan kabiliyetlerin geliştirilmesi olduğunu ve bu bilinçle milli değerlerin kazanılmasında eğitimin işlevsel hale getirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Özer, 15 Temmuz 2016'da yaşananların, eğitimin her konuda olduğu gibi demokrasiye olan inancın bireyler tarafından özümsenmesinde de önemli bir işlevi olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Özer, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının "demokrasi" kavramının, gelecek kuşaklara doğru anlatılması, çocukların her anlamda demokrasi kültürünü içtenlikle benimsemesi ve milli iradenin gücüne canı gönülden inanması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletimizin her daim birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ediyorum. Demokrasiye duyduğu güven ve hassasiyet ile dünyada eşine az rastlanır bir azimle ülkesine sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."???????

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Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

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