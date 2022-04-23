Milli Eğitim Bakanı Özer'den 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız; sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir." ifadesini kullandı.

Özer, yayımladığı mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin, geleceğinin teminatı olan çocuklarına verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisi olduğunu söyledi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) bağımsızlığın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız; sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."???????