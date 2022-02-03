Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Özer'den ikinci dönemde yüz yüze eğitime devam mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den ikinci dönemde yüz yüze eğitime devam mesajı Açıklaması

03.02.2022 16:19

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Özer, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"nin ardından, eğitim öğretimde ikinci yarıyılın 7 Şubat'ta yüz yüze başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada beklenmedik ekonomik ve siyasi dönüşümlere yol açtığına işaret eden Özer, hiçbir ülkenin Kovid-19 salgınına hazırlıklı olmadığını, eğitimin de bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl eğitime, uzaktan eğitim platformlarıyla yola devam edildiğini, öğrencilerin yanında bu şekilde yer alınmaya çalışıldığını anlatan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladıklarını hatırlattı.

Birinci dönemin hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirildiğine ve iki haftalık yarıyıl tatiline girildiğine dikkati çeken Özer, bu süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, öğrencilerin 5 ay her gün maskelerle ders dinleyip etkinliklere katıldığını anlattı.

Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." diye konuştu.

"En korunaklı yerler eğitim kurumları"

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu konu ile ilgili kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar, sadece öğrenme yerleri değildir aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerinin de gerçekleştirdiği yerlerdir. Onun için inşallah 7 Şubat'ta tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

YORUMLAR
500

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Pazartesi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den ikinci dönemde yüz yüze eğitime devam mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:44:09. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer'den ikinci dönemde yüz yüze eğitime devam mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement