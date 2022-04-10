Milli Eğitim Bakanı Özer'den Katar'a resmi ziyaret - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Katar'a gitti.

Bakan Özer, ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak, Katar'daki Türk okulunu ziyaret edecek, okulun inşaat alanında incelemeler yapacak ve öğretmenlerle bir araya gelecek.

Özer, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Buthaina binti Ali Al-Nuaimi ve Katar'daki Lusail Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Bin Fetais Al Marri ile görüşecek.

Görüşmelerde, Katar Türk Okulu'nun kapasitesinin artırılması, Arapça dil öğretmenlerinin eğitiminde ve mesleki eğitimde iş birliklerinin ele alınması hedefleniyor.

Ziyaret, 3 gün sürecek.